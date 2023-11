MC張天賦尖沙咀開騷勁墟冚　與甄子丹拍戲多動作︰郁得最勁係肚腩

MC張天賦今晚(27/11)喺尖沙咀文化中心對開嘅空地開騷,先後獻唱《花海》、《時候不早》、《Nothing on you》、《Talking to the moon》、《世一》近10首歌,而在唱《救命稻草》時,雖然一度忘詞,但獲得全場賦二代一齊大合唱。



MC透露今早起身有少少唔舒服,所以影響到唔記得歌詞。( 劉智源 攝)

完騷後,MC接受傳媒訪問,問到重返當年busking嘅地方,直言勾起不少回憶,亦無諗過會咁墟冚。不過最感動係今晚見到busking 時代已支持自己嘅歌迷,尤其唱《Talking to the moon》時,諗起唔少昔日辛酸史。

+ 5

問到今日樂迷反應咁好,會否之後再舉行免費show,MC拍今日俾咗唔少信心公司,深信不久將來會再有類似活動。「但會要求公司,如果多啲budget的話到時整提詞機,(今晚滿唔滿足?)其實唔係好滿足,平時我busking係馬拉松之鬼!玩5、6小時,今日好小兒科。」他又希望香港busking 可有更多發展空間。

MC重返當年busking 場地開騷,吸引大批市民到場。(劉智源 攝)

有市民隔住窗戶欣賞。(劉智源 攝)

音樂會上,MC提到獎項並不重要,他在訪問時表示「觀眾肯聽我啲歌,識得一齊唱已經好夠。」問到有否覺得網友為撐而撐,令他成為犧牲品,MC表示未有太留意網友力撐,只知自己5強止步,但未有太失望。「話晒都係前輩,輸俾佢好值得。」

MC自誇在新戲身手好勁,又直呼好有型,呼籲大家到時要捧場。(劉智源 攝)

全場人提早為MC慶生。(劉智源 攝)

問到今年生日願望,MC表示「希望瘦啲」,原因是最近與甄子丹合作新戲,有不少動作場面。「郁得最勁係肚腩,所以如果無咗呢part會順暢好多。(係咪有受傷?)有次跌親,然後拉親,好痛。」MC又自誇身手好勁,又直呼好有型,呼籲大家到時要捧場。