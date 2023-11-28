MC張天賦尖沙咀開騷勁墟冚　與甄子丹拍戲多動作︰郁得最勁係肚腩

MC張天賦今晚（27/11）喺尖沙咀文化中心對開嘅空地開騷，先後獻唱《花海》、《時候不早》、《Nothing on you》、《Talking to the moon》、《世一》近10首歌，而在唱《救命稻草》時，雖然一度忘詞，但獲得全場賦二代一齊大合唱。



MC透露今早起身有少少唔舒服，所以影響到唔記得歌詞。（ 劉智源 攝）

完騷後，MC接受傳媒訪問，問到重返當年busking嘅地方，直言勾起不少回憶，亦無諗過會咁墟冚。不過最感動係今晚見到busking 時代已支持自己嘅歌迷，尤其唱《Talking to the moon》時，諗起唔少昔日辛酸史。

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問到今日樂迷反應咁好，會否之後再舉行免費show，MC拍今日俾咗唔少信心公司，深信不久將來會再有類似活動。「但會要求公司，如果多啲budget的話到時整提詞機，（今晚滿唔滿足？）其實唔係好滿足，平時我busking係馬拉松之鬼！玩5、6小時，今日好小兒科。」他又希望香港busking 可有更多發展空間。

MC重返當年busking 場地開騷，吸引大批市民到場。（劉智源 攝）

有市民隔住窗戶欣賞。（劉智源 攝）

音樂會上，MC提到獎項並不重要，他在訪問時表示「觀眾肯聽我啲歌，識得一齊唱已經好夠。」問到有否覺得網友為撐而撐，令他成為犧牲品，MC表示未有太留意網友力撐，只知自己5強止步，但未有太失望。「話晒都係前輩，輸俾佢好值得。」

MC自誇在新戲身手好勁，又直呼好有型，呼籲大家到時要捧場。（劉智源 攝）

全場人提早為MC慶生。（劉智源 攝）

問到今年生日願望，MC表示「希望瘦啲」，原因是最近與甄子丹合作新戲，有不少動作場面。「郁得最勁係肚腩，所以如果無咗呢part會順暢好多。（係咪有受傷？）有次跌親，然後拉親，好痛。」MC又自誇身手好勁，又直呼好有型，呼籲大家到時要捧場。