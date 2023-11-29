張繼聰新歌以離婚探討改變　與太太謝安琪推「婚姻三部曲」

張繼聰再度發佈以「婚姻」作主題的單曲《婚姻不敗》，歌曲原先打算創作給一位曾經經歷離婚的朋友，後來因為與填詞人小克再輾轉討論，最後再由自己唱出，成為了自己的歌曲作品。阿聰指：「《婚姻不敗》嘅意思係，如果人生曾經有一個人承諾同你一生一世，個承諾有無進行到底都好，呢一段共業，都係為大家獨一無二而設，所以首歌又唔傷感，比較淡然的。」

張繼聰再度發佈以「婚姻」作主題的單曲《婚姻不敗》。

張繼聰新歌以離婚探討改變。

阿聰與太太謝安琪自8月起分別推出《日薄西山》以及《成婚破浪》，加上這次的《婚姻不敗》，組成「婚姻三部曲」。阿聰笑指絕對不是一早安排好，是填詞人小克的意思，他續指：「小克覺得我哋不如探討吓婚姻，所以有呢個好似係三部曲嘅錯覺，但我覺得係同婚姻好似，係緣份，緣份到嘅時候就係會發生咁嘅事。」《成婚破浪》談及結婚的開始；《日薄西山》是婚姻走到中間；而這次發佈的《婚姻不敗》所說的是婚姻走到最後。

阿聰與太太謝安琪自8月起分別推出《日薄西山》以及《成婚破浪》，加上這次的《婚姻不敗》，組成「婚姻三部曲」。

縱然「離婚」對一般人來說好像代表失敗，但阿聰卻不同意，他表示婚姻是沒有成敗得失，人生發生的每一件事也是最好的安排，也有其意義，他解釋：「我哋呢個年紀好容易遇到好多朋友婚姻狀況有改變，好多人覺得離婚係婚姻失敗，但其實婚姻係不敗嘅，因為兩個人可能喺一段時間，互相為對方提供一啲課題去學習，去到某個時間命運就會安排你哋分開一下，其實都係行各自更加好嘅路，所以係從來都無失敗，係咁樣嘅一個態度。」

MV由網路影片製作團隊「水野月」製作。

MV由網路影片製作團隊「水野月」製作。

MV由網路影片製作團隊「水野月」製作。

《婚姻不敗》其實是阿聰於數年前寫下的歌，亦已錄音，但一直都沒推出。他指最初是想做一隻關於改變的歌，他透露：「而家可能好多身邊嘅朋友會移民，或者有啲人成世無諗過會移民但移咗民去第二個地方重新適應。我哋就攞咗婚姻呢個題材去表達，去引申呢樣嘢。錄嘅時候點解會錄咗幾次，就係因為錄嘅第一次，個感覺太強烈，有啲沉重，唔似睇化咗呢件事，所以再錄過。」而且阿聰更重新編曲，找來一位外國的結他手，彈出於廣東歌中比較少的藍調Slide結他（滑音管結他），為「離婚」添上一份濃厚的情感。

MV由簡慕華（Rachel）、張滿源（Kenneth）以及「水野月」的阿潮和Yoyo飾演情侶。

MV由簡慕華（Rachel）、張滿源（Kenneth）以及「水野月」的阿潮和Yoyo飾演情侶。

MV由簡慕華（Rachel）、張滿源（Kenneth）以及「水野月」的阿潮和Yoyo飾演情侶。

而MV與Kay的《成婚破浪》一樣，由網路影片製作團隊「水野月」製作，並由簡慕華（Rachel）、張滿源（Kenneth）以及「水野月」的阿潮和Yoyo飾演情侶。阿聰指一直有在看「水野月」的製作，很想跟年輕的創作人合作，所以冒昧地找創辦人之一的阿潮，看看能否有不同的衝擊。阿聰指，小克提議MV與《成婚破浪》一同拍攝，兩首歌好像是對婚姻的兩種看法，雖然兩種看法好像有兩個下場，但其實最後也是好的。所以阿聰決定將MV放手讓阿潮拍攝，最終除了MV，更有與MV相關的短篇電影，成品他亦很喜歡，很感激這群年輕人的創作。