YOASOBI｜希望將JPOP發揚光大　讚香港人親切盼再來港開演唱會

由主音ikura及作曲家Ayase組成的日本雙人組合YOASOBI憑洗腦的《アイドル》而迅速在全球爆紅，而首隻單曲 《夜に駆ける》一推出就於網絡爆紅，更打入「Billboard Japan Hot 100」，MV在YouTube獲得2.7億瀏覽次數，被譽為日本怪物級新人。YOASOBI來港參與Clockenflap音樂節演出，吸引大批樂迷購票支持。

YOASOBI來港在Clockenflap演出。（梁碧玲攝）

YOASOBI接受訪問時，提到出道即受到外界關注，人氣高企業之餘，歌曲亦大受歡迎，YOASOBI可有想過獲得如此好成績及受歡迎的原因，Ayase表示：「當然沒有想過那麼成功，自己就認為歌曲能夠讓更多人聽到就好，人氣的秘訣自己都不知道，這4年來我都很認真做音樂，相信就是這些努力變成了結果。」

問到認為日本動畫與主題曲之間的關係，Ayase坦言日本動畫是世界很受歡迎的文化，亦是YOASOBI作為日本人非常自豪的文化：「這些出色的動畫作品創作主題曲，令世界各地的人認識到我們。作為JPOP的藝人，我們都背負著日本的文化去推廣，所以我們覺得非常符合我們的宗旨。」

作曲家Ayase。（梁碧玲攝）

提到在早前擔當任了COLDPLAY演唱會的嘉賓，Ayase指COLDPLAY是大前輩，今次能夠擔任演唱會嘉賓非常開心，YOASOBI都希望能在COLDPLAY身上學習到更多，真的感受到世界級的表演，令他們知道將來如何面對海外觀眾，成為了很好的參考及動力。

主音ikura。（梁碧玲攝）

對於首次來香港，ikura覺得香港擁有很美的夜景，前晚亦乘搭了天星小輪，在維港看夜景，同時感覺到香港人很親切溫暖，令YOASOBI很想回來開獨立演唱會，再次與大家見面。最後YOASOBI坦言，一直以來每一步的努力都是現在成果的貢獻，目標是希望可以快樂及長遠地繼續做音樂，所以他們並沒有很滿足於現況，認為可以繼續加油，希望可以做到更犀利的結果，這是YOASOBI來年甚至將來以後的目標是可以繼續成長。