陳蕾首個個人紅館演唱會12.18優先訂票　海報長髮造型曝光

歌手陳蕾即將於明年2024年3月3至5日假紅館舉行其首個個人演唱會 《念》，今日（6日）演唱會海報率先面世，歌迷都嘩嘩聲，因為海報之中是一個全新造型的陳蕾，一頭長長白髮，頭頂「念」字發出紅光，粉絲紛紛大讚有型。

長髮造型曝光！

對於這個白髮造型，陳蕾表示非常喜歡，創作過程也有參與構思，「我當時同同事講，《沙門》演唱會之後，由《世界與你無關》之後的歌，全部都係黑暗中有道光的感覺，個海報背景可以好黑暗，我個人個妝就好白，我就係個道光嘅感覺。最終就有咗依家見到嘅白髮陳蕾啦，人生第一次紅館演唱會，都希望 poster 上有耳目一新嘅感覺，會質疑呢個係咪我嚟㗎就最好㖭。我想將自己塑造成一個純白狀態，話俾大家知，無論個世界幾黑暗都好啦，我願意成為你嗰道光！」

陳蕾在海報創作過程也有參與構思。

海報出來之後，陳蕾謂第一眼見到設計師把「念」字放在一個紅色像瞳孔的物體上，更暗自開心偷笑，「我係諗，唔通佢都係fans？因為我諗個演唱會名《念》都係同動漫全職獵人《HUNTER×HUNTER》有關，入面有個角色古勒比加，佢一憤怒眼睛就會變為紅色，設計師又用咗個紅色圓形圖案圈住個「念」字，所以我超鍾意。好多謝團隊做咗個咁好嘅設計效果比我。」

陳蕾話即日開始會做好自己身形管理，聲音管理，體能管理。

第一次登上紅館，反應勢如破竹，問到開始有壓力未？陳蕾笑謂因為內部認購反應好，所以壓力反而少了，通常壓力都係開騷前一個月先會來到，所以即日開始會做好自己身形管理，聲音管理，體能管理等等，免得有臨急抱佛腳的緊張，成個人Ready好就會減少心理壓力，可以做得更好，「演唱會我希望可以視覺上，音效上都帶俾大家一個沉浸式體驗，唔會有悶場，絕大部份先用音樂去交流，之後Encore環節先用打機來同大家再交流，哈哈....但係公司未知呢件事，哈哈哈.....。」

演唱會為大家帶來沉浸式體驗。

陳蕾演唱會 2024 《念》詳情：

日期：2024年3月3至5日

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：$880/ $680/ $480

主辦單位：Warner Music Hong Kong

Citibank 優先訂票

優先訂票日期及時間：2023年12月18日10:00 開始至2023年12月20日23:59, 售完即止