呂珊闊別香港六年再開騷　為教學生去學姜濤嘅歌勁認真

闊別香港舞台六載的靚聲天后呂珊，將於2024年1月30及31日，一連兩晚假座灣仔伊利沙伯體育館舉行《珍音樂呂珊演唱會》，屆時演唱會開始時間為晚上 7時30分，780，$580 及 $380 的門票已訂於 12月12日 (星期二) 在城市售票網公開發售。

闊別香港舞台六載的靚聲天后呂珊將舉行2場《珍音樂呂珊演唱會》。

主角呂珊以演唱會海報上一身白色造型出現於記者會，她表示很久也沒有在香港舉行演唱會，對上那次跟管弦樂團合作也碰巧是在伊館舉行，她指在伊館開個唱既可開四面台，又可以近距離聽到觀眾的歡呼聲及和大家互動。珊姐續說：「有舞台就必定有音樂，咁耐冇開演唱會，音樂部份又應該點樣選擇？我突然一剎那想起我嘅一個偶像兼殿堂級大師，唔知道佢肯唔肯做我演唱會音樂總監？我即時打俾佢，佢又係竟然即刻聽電話，我話俾佢知我明年一月開個唱，唔知道佢有冇時間幫我？佢睇完 schedule 後好快就覆我可以，跟住佢即刻問我第二日可唔可以出嚟？因為佢想即刻同我傾唱乜嘢歌，係度我要多謝我嘅童年時好友徐日勤先生。」此時徐日勤亦出現在台上，他憶述他和珊姐相識於童年，他讀小學時珊姐已是童星，在互相想當年後，他說因今次演唱會太多經典金曲，他將花不少時間在編曲上。及後珊姐現場獻唱《往事只能回味》和《婚紗背後》兩首金曲，並由勤哥以鋼琴伴奏，他倆表演完畢全場賓客掌聲雷動，原來珊姐媽媽也有親臨現場支持女兒，珊姐亦預備了鮮花答謝。

呂珊以演唱會海報上一身白色造型出現於記者會。

呂珊表示她有學生要唱姜濤的歌，她也要學習才能去教人，不過她覺得自已唱不到現今年輕人的態度，所以她不會在演唱會上唱，至於會否有一首演唱會主題曲則交由徐日勤決定。珊姐續說計劃邀請電視台一線男神為她演唱會嘉賓，但要視乎對方檔期，至於會否邀請尹光做嘉賓，她笑道：「他現在很忙，要看他有沒有時間。」因尚餘不足兩個月時間，所以珊姐也沒有在聖誕和新年特別安排節目，她已開始閉關練氣練歌，希望屆時能夠帶給大家一連兩場精彩演出。