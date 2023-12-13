叱咤頒獎禮｜我最喜愛歌曲20強　MIRROR成員佔近半尹光再上榜

《2023叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》還有半個月左右就舉行，除了「我最喜愛」歌手競爭激烈外，今日（13日）商台亦公布了20強「我最喜愛的歌曲」走勢。20首歌曲中，MIRROR或其成員共佔了9首，即大約一半，當中李駿傑、姜濤、呂爵安、柳應廷、江𤒹生、盧瀚霆及陳卓賢各自都有歌曲上榜，而姜濤更是唯一一位成員有兩首歌上榜，分別是《DUMMY》及《濤》。

MIRROR的五周年團歌《Catch a Vibe》上榜。（Instagram：mirror.weare）

姜濤是唯一一位歌手有兩首歌曲上榜。（Instagram：keung_show）

「我最喜愛男歌手」大熱尹光，今年與AI「Wan K.」推出自傳式歌曲《Dear Myself》，是尹光少數的慢歌，聽到歌迷流晒眼淚，這首歌當然亦榜上有名。

「我最喜愛男歌手」大熱尹光的《Dear Myself》上榜。（Instagram：silly.father）

其餘名次相當平均，早前奪得YouTube熱門音樂影片第一位、MC張天賦的《世一》當然佔一席位，另外有KOLOR、炎明熹、COLLAR、Lolly Talk、洪嘉豪、Gin Lee、林家謙、陳蕾及張敬軒，賽果亦十分正路。而第四階段投票，將於星期五 (12月15日) 中午12時截止，之後會公布十強結果。

張敬軒《隱形遊樂場》也是今年的大熱。（Instagram：hinscheung）

商台公布「我最喜愛的歌曲」20強走勢。（Instagram：cr881903）

20強「我最喜愛的歌曲」走勢（排名依歌名筆劃序）：

52赫茲 － KOLOR

Catch a Vibe － MIRROR

CLOSER － 李駿傑

Dear Myself － 尹光 Featuring : Wan K.

DUMMY － 姜濤

E先生 愛人執照 － 呂爵安

JM單身9 － 柳應廷

Keep Rollin’ － 江𤒹生

Little Magic － 炎明熹

MONEY － 盧瀚霆

Speak Love － COLLAR

一把火 － Lolly Talk

世一 － MC 張天賦

只要你不尷尬 － 洪嘉豪

企好 － Gin Lee

再見 寧靜海 － 陳卓賢

你的世界 － 林家謙

伸縮自如的愛 － 陳蕾

濤 － 姜濤

隱形遊樂場 － 張敬軒

