叱咤頒獎禮｜我最喜愛歌曲20強　MIRROR成員佔近半尹光再上榜

《2023叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》還有半個月左右就舉行,除了「我最喜愛」歌手競爭激烈外,今日(13日)商台亦公布了20強「我最喜愛的歌曲」走勢。20首歌曲中,MIRROR或其成員共佔了9首,即大約一半,當中李駿傑、姜濤、呂爵安、柳應廷、江𤒹生、盧瀚霆及陳卓賢各自都有歌曲上榜,而姜濤更是唯一一位成員有兩首歌上榜,分別是《DUMMY》及《濤》。

MIRROR的五周年團歌《Catch a Vibe》上榜。(Instagram:mirror.weare)

姜濤是唯一一位歌手有兩首歌曲上榜。(Instagram:keung_show)

「我最喜愛男歌手」大熱尹光,今年與AI「Wan K.」推出自傳式歌曲《Dear Myself》,是尹光少數的慢歌,聽到歌迷流晒眼淚,這首歌當然亦榜上有名。

「我最喜愛男歌手」大熱尹光的《Dear Myself》上榜。(Instagram:silly.father)

其餘名次相當平均,早前奪得YouTube熱門音樂影片第一位、MC張天賦的《世一》當然佔一席位,另外有KOLOR、炎明熹、COLLAR、Lolly Talk、洪嘉豪、Gin Lee、林家謙、陳蕾及張敬軒,賽果亦十分正路。而第四階段投票,將於星期五 (12月15日) 中午12時截止,之後會公布十強結果。

張敬軒《隱形遊樂場》也是今年的大熱。(Instagram:hinscheung)

商台公布「我最喜愛的歌曲」20強走勢。(Instagram:cr881903)

20強「我最喜愛的歌曲」走勢(排名依歌名筆劃序):

52赫茲 - KOLOR

Catch a Vibe - MIRROR

CLOSER - 李駿傑

Dear Myself - 尹光 Featuring : Wan K.

DUMMY - 姜濤

E先生 愛人執照 - 呂爵安

JM單身9 - 柳應廷

Keep Rollin’ - 江𤒹生

Little Magic - 炎明熹

MONEY - 盧瀚霆

Speak Love - COLLAR

一把火 - Lolly Talk

世一 - MC 張天賦

只要你不尷尬 - 洪嘉豪

企好 - Gin Lee

再見 寧靜海 - 陳卓賢

你的世界 - 林家謙

伸縮自如的愛 - 陳蕾

濤 - 姜濤

隱形遊樂場 - 張敬軒