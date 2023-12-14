MIRROR演唱會｜門票12.20公開發售　大會宣布最新退票退款安排

MIRROR即將於明年1月15日至2月3日在亞洲國際博覽館ARENA舉行演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，宣布了MIRO專場預售及補場安排後，本月20日開始公開發售。而亞博官方網站就公布有關詳情，門票於當日上午10時在Cityline發售，票價分$680、$1080及$1480，輪椅位門票/看顧人票價$1080。

MIRROR演唱會門票於12月20日公開發售。（IG圖片）

主辦MakerVille及大國文化先前公布去年MIRROR演唱會補場安排由電腦配對，結果不少原先在紅館場次坐較前位置的觀眾，竟然被安排坐亞博ARENA「絕望C區」，該區座位屬於平地最後方、panel位前排，視線受阻。對此，官方解釋由於原定演出與補場演出的場地、舞台設計和座位數量有所不同，電腦系統「會盡量作出最佳安排」，並表示C區觀眾席將設有特別安排座位台階 。

博官方網頁亦列明，觀眾不得攜帶大型燈牌入場，而最大體積為38x30x20cm。（資料圖片）

另外，亞博官方網頁亦列明，觀眾不得攜帶大型燈牌入場，而最大體積為38x30x20cm。主辦單位若發現或懷疑有人炒賣本演唱會門票或從事任何違法行為，主辦單位有權取消相關人士之購票及/或入場資格及保留採取法律行動的權利。已支付的門票費用包括手續費均不會退還。

大會宣布最新退票退款安排。（資料圖片）

至於MIRROR去年演唱會退票退款安排，早前因有自稱苦主向《東張西望》投訴。對此，官方再接受申請退票，更特別製作影片講解安排，並於電視播出，內容指持有去年MIRROR演唱會門票人士，可於本月15日至明年1月13日申請退票退款﹐此日期之後將不受理或處理任何退票退款申請，持票人士可授權他人辦理退票手續。