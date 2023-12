聖誕電音｜聽厭了Mariah Carey？　試聽這5張聖誕電音專輯

12月又是各大聖誕歌鋪天蓋地出現的月份。從傳統的《Jingle Bells》到Mariah Carey的《All I Want For Christmas Is You》,無論你願意與否,每年總會聽到它們。你可能會好奇為何聖誕歌毫無新意,每年只會不斷重複﹖曾有說法指傳統聖誕歌能勾起人們懷愐往日美好的情緒,歌曲盛載不止旋律還有昔日的回憶。但美好還美好,過份循環播放都總有耳朵疲勞的時候。若然你想為今年的聖誕歌單找點新意,不妨嘗試以下5張聖誕電音專輯。

新鮮出爐聖誕電音專輯:《Kaskade Christmas Volume 2》

近年忙於與deadmau5籌備Kx5企劃的Kaskade,在Kx5的同名專輯推出後,在今年下半年立刻回到個人項目上。除了在10月發佈REDUX系列的第六張專輯,闊別6年再次為樂迷送上聖誕專輯。《Kaskade Christmas Voulme 2》收錄了12首重新製作的經典聖誕歌,並以House為主旋律。

第一主打《Caroling Caroling》出自Wilha Hutson和Alfred Burt在50年代的創作,原為聖誕卡而製作,及後以Nat King Cole的版本聞名。Kaskade與他另一隊House組合Late Night Alumni的成員合作,主音Becky柔和且具靈性的聲線,與Kaskade的音色配合得恰到好處。

專輯收錄另一經典聖誕歌《O Christmas Tree》,原為德國民謠《O Tannenbaum》。歌曲描述象徵「忠誠」的杉樹,後來在19世紀被套上聖誕外衣成為家傳戶曉的聖誕歌,Kaskade的最新版本邀請澳洲House音樂人Lipless合作。Lipless在2016年的出道EP《Wake Up Call》便是在Kaskade的音樂廠牌Arkade發佈,同年二人為RY X的《Only》重新混音,獲提名格林美獎「最佳重新混音」大獎,可謂合作無間。

《Kaskade Christmas Volume 2》中一首頗驚喜的曲目便是《Sleigh Ride》。原為40年代的一首輕音樂,後來由Mitchell Parish為歌曲填上充滿聖誕節日感的歌詞。60年代由美國女子組合The Ronettes演繹的版本最為著名,登上各大流行榜。Kaskade的最新版本改以Hip Hop的Boom Bap節奏,為本已充滿節日感的《Sleigh Ride》加添一份悠閒假日氣息。

被電音樂迷推崇的聖誕專輯:《Kaskade Christmas》

最為電子音樂樂迷回味的聖誕專輯,莫過於Kaskade於2017年推出的《Kaskade Christmas》,2018年推出的Deluxe版本更加添4首歌曲。Kaskade用上當時流行的電子音樂音色,加重節奏的同時,保留歌曲原有的假日色彩,情緒不會過份高漲,有別於一般的EDM Remix版本聖誕歌。

專輯同樣邀請了多個音樂單位合作,例如《Christmas Is Here》和《Jesu Parvule》便有上文提及的Light Night Alumni的參與,主音Becky絕對是歌曲的亮點;《Silent Night》以Future Bass風格處理,合作單位為美國唱作人Ilsey。她早於2015年已經與Kaskade共同創作《Disarm You》並為歌曲獻聲。

專輯Deluxe版本添加另一首經典聖誕歌《Jingle Bells》,邀請了法日混血兒Soran擔任主音,編曲上算是整張專輯中較為激昂的一首,為這一系列的傳統聖誕歌帶點新意之餘亦不失優雅。

炸翻派對的聖誕EDM:《Home Alone (On the Night Before Christmas)》

若然你是典型的EDM樂迷,2020年的聖誕合輯《Home Alone (On the Night Before Christmas)》相信能滿足你的口味。由Dimitri Vegas & Like Mike成立的音樂廠牌Smash The House,發佈的音樂正如廠牌名稱般充滿強度,足以轟炸各大音樂節的主舞台。這張2020年的聖誕合輯亦保留Smash The House一貫的音樂風格。

合輯以電影《寶貝智多星》作為背景設定,相信是將大眾在疫情隔離的狀態聯想成獨自一人在家的電影主角Kevin,即使如此亦無礙聖誕派對的進行。合輯中數首歌曲都向電影致敬,包括第一首《We Wish You A Merry Christmas (Home Alone Intro)》以及第八首《Somewhere In My Memory (Home Alone Theme)》。由Bassjackers製作的《Jingle Bells》混合Big Room和Trap,亦取樣了電影中的對白「Merry Christmas, you filthy animal」。

為18首聖誕歌重新混音的陣容豪華,除了廠牌主腦Dimitri Vegas & Like Mike牽頭,分別有R3HAB和NERVO為《Santa Claus is Coming to Town》以及《Do They Know It’s Christmas》注入Slap House元素;Quintino的《It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas》和Blasterjaxx的《Jingle Bell Rock》亦採用Big Room風格,喜歡刺激、熱鬧的電音迷便不要錯過。

為你的聖誕大餐而精心挑選:《Armada Christmas Dinner Mix》

另一張由音樂廠牌主導的聖誕合輯同樣在2020年推出,不過在音樂選擇上便採取不一樣的策略。由荷蘭DJ Armin van Buuren與友人創立的Armada Music已有20年歷史,當中包括由Armin van Buuren主理的皇牌音樂節目「A State of Trance」,多年來致力推廣Trance音樂,廠牌亦囊括其他音樂類型例如Big Room、Melodic Techno和Deep House等等。

Armada Music的A&R(藝人及製作部)經理Jurrien Romeijn表示,合輯的源起是對傳統聖誕歌的厭倦。於事精選一系列既富聖誕氣氛、又不會直接高舉「聖誕」旗號的歌曲,為樂迷的聖誕晚餐歌單提供另一種選擇。

《Armada Christmas Dinner Mix》收錄26首歌曲,單從歌名你不會再找到任何「Silent Night」、「Jingle Bell」等字眼,而是一首首透過編曲營造聖誕氣氛的「Christmas Mix」。合輯打頭陣有Clément Leroux的《U Got My Heart – Christmas Mix》,原版已經擁有假日的慵懶感; Lost Frequencies的兩首大熱作品《Are You With Me》和《Reality》亦被收錄,在原本的結他上添加棒鈴等樂器後,旋即為歌曲添上濃濃的聖誕氣氛。

這張聖誕合輯雖然有不同的「Christmas Mix」,但並非全張專輯都走電子音樂風格,亦收錄部份歌曲的「Acoustic Version」。Trance大神Armin van Buuren有份參與的兩首歌曲亦非大家預想的電子舞曲,尤其是與Avalan合作的《Should I Wait》便以鋼琴為主,訴說在一段關係中的掙扎。Armada Music亦為這張合輯製作了混音(Mixed)版本,讓你在聖誕晚餐從第一首歌開始可以無縫聆聽,感受他們為樂迷編排的心思。

回到EDM Trap的輝煌時期:《A Very Decent Christmas》系列

音樂廠牌Mad Decent的聖誕合輯《A Very Decent Christmas》是最長壽的聖誕電音系列。過往以Bass Music聞名的Mad Decent由Diplo於2006年創立,發佈過多首大熱作品包括Baauer的《Harlem Shake》和Major Lazer的《Lean On》,成為EDM Trap的重要推動廠牌。Mad Decent在2013年至2017年間推出了一系列共5張名為《A Very Decent Christmas》的聖誕合輯,為傳統聖誕旋律配上當時流行的曲風。

在《A Very Decent Christmas》系列合輯的第一張中,已能感受各製作人的創意,將經典聖誕歌的旋律或元素融入到自己擅長的音樂中。例如Mad Decent主腦Diplo有份主理的《Frosty Bounce》便借用《Frosty the Snowman》的旋律,將它變得更「Bouncey」成為名副其實的「Frosty Bounce」;DJ Snake亦將他的《Bird Machine》製作成「Jingle Bells Version」,以原曲的聲音在Drop部份奏出《Jingle Bells》的旋律。

整個系列的最後一張合輯《A Very Decent Christmas 5》於2017年推出,收錄了10首作品。第一首歌曲是當年Major Lazer與Travis Scott、Camila Cabello和Quavo合作的大熱作品《Know No Better》,這個聖誕混音版本由MEGATONE和Walshy Fire操刀。另一首《WAWA》則是由Party Favor重新製作的「Xmas Edition」,將Drop的部份改為《Jingle Bells》的旋律。這系列的歌曲雖然已是舊時代的產物,聲音上屬於2010年代中期的電子音樂,但重溫的過程卻能帶你時光倒流,重回EDM Trap最輝煌的時期。

波盛激情推介:聖誕電子音樂

Kaskade ft. Erika Sirola – Deck the Halls

Kaskade, Lipless – O Christmas Tree

Kennedy Jones – Came To Party On The Rooftop

Lost Frequencies – Are You With Me (Christmas Mix)

Ummet Ozcan, Jaxx & Vega – Somewhere in my memory (Home Alone Theme)