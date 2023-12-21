阿左陳樂頤自資出歌成就夢想　拍MV石灘彈琴雙腳浸水痛足三日

Georgina 陳樂頤（Geor / 阿左）2020年參加ViuTV《全民造星III》，因表演「海豚音」而為人認識，雖然於三十強止步，但卻沒有因而放棄音樂夢，並決定當獨立歌手，繼續追夢。今年，阿左與同樣來自陳輝陽女聲合唱的Jaime張天穎、Chiutung潘釗彤、Kay李凱翹及Winky黃健怡，組成為新晉唱作女子組合「Beanies」，簽約本地公司YHYS 6243旗下，並於2月情人節推出首支派台作品《公主抱》，3月以單飛推出首支個人創作歌曲《食鹽之道》。

阿左2020年參加ViuTV《全民造星III》，因表演「海豚音」而為人認識。

拍攝團隊與好朋友義務搬琴

阿左趁23年即將完結前，再推出最新作品《鋼琴後的塵》。日前，阿左在海邊拍MV，導演Sheng Wong提議《鋼琴後的塵》以The Pianist Version的形式去拍攝，並要將一部琴搬到石灘，阿左想起當日拍攝的過程，要感激很多人，她說：「因為冇搬琴公司願意將部琴搬去咁遠，所以，全靠拍攝團隊同幾個好朋友義務幫忙，夾手夾腳搬去石灘，見到佢哋咁辛苦，合力幫手，我非常感恩、好感動。」

阿左趁23年即將完結前，再推出最新作品《鋼琴後的塵》。

雙腳浸水 痛足三日

拍攝當日滿天密雲，阿左說：「我本來有啲擔心，不過，導演原來就係想要咁嘅天色，先可以拍到想要嘅畫面，即刻覺得天公造美。」阿左只穿上單薄的黑色背心長裙，而且，要等拍攝水位一路潮漲，才所以拍到在海中彈琴的畫面，阿左表示，雙腳浸水幾小時最難受，「雙腳浸水太耐，拍完之後幾日keep住腳痛！」最後，阿左見到拍攝畫面很美很震撼，認為甚麼都值得！

阿左只穿上單薄黑色背心長裙。

創作《鋼琴後的塵》背後的故事

至於創作《鋼琴後的塵》，背後亦有一個故事，阿左說：「當初寫呢首歌，係因為一位好重要嘅音樂老師離開咗。收到消息後心情好複雜，唔知點面對。我冇辦法用文字或者言語去表達心情，所以用咗音樂去記錄當時嘅感受。」阿左表示寫完歌曲Demo後，聽返自己的錄音，覺得並不如想像中的悲傷，她說：「我覺得當中有一份盼望嘅心，可能係盼望着同呢位老師重逢。」巧合地，這位老師亦是填詞人小克、編曲監製Jeffero及MV導演Sheng的多年好友，於是，他們便齊心合力打造《鋼琴後的塵》，並以這首歌去懷念老師。

至於創作《鋼琴後的塵》，背後亦有一個故事。

靠副業成就夢想

同樣是自己作曲，不過，新歌曲風與《食鹽之道》完全不同，「用《食鹽之道》做第一首歌，係可以畀觀眾見到另一面嘅我，風格比較反叛，同以往觀眾對我一貫嘅印象有反差。而《鋼琴後的塵》首歌比較安靜、感性，係我以往喺Comfort Zone裏邊嘅風格，兩首歌都係以自己最直接嘅情緒寫出嚟，可以表達到最真摯嘅我。」阿左希望用自創的樂曲，跟樂迷一起去探索不同面向的自己。

自資出歌不是一件容易的事，阿左會接演唱會和音及教小朋友唱歌、彈琴賺錢，靠副業去成就夢想，她說：「我覺得只要夠食夠住就可以了，知足最緊要。追夢過程有好多未知之數， 但正因為呢啲未知， 所以我會好珍惜每一個機會。」