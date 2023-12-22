中年好聲音2｜歌手夢碎移民遠走他鄉　鄭梓浩放下身段菜檔打工

《中年好聲音2》即將於周日晚（24日）播出的一集是第七部曲《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》上半場，除了有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐擔任評審外，還有著名音樂人張家誠暫替陳慧嫻任嘉賓評審。

左起：伍仲衡、張佳添、車婉婉、肥媽、張家誠、周國豐。

本回合將分成上、下半場進行，18強選手輪流獻唱自己揀選的「故事之歌」，最低分的2位選手將跌入危險區，上、下半場完成後，留在危險區的兩位選手將被淘汰。是集出場名單如下：《特別的愛給特別的你》鄭梓浩、《幸運是我》陳蒨葶、《傷痕》陳燕娜、《一千個傷心的理由》劉可、《完全因你》古淖文、《至少還有你》王玥、《追》梁浩賢、《給自己的歌》安雅希和《傷追人》朱博文。

陳燕娜獻唱《傷痕》。

陳燕娜獻唱《傷痕》。

陳燕娜對婚姻有陰影，未能投入100%嘅愛畀老公。

肥媽勉勵燕娜：「男人靠得住，豬乸會上樹，但有啲係靠譜嘅。」

本回合主題是「故事之歌」，18強選手將輪流訴說過去，當中有不少選手感觸爆喊，可算是眼淚最多的一個回合！獻唱《傷痕》的陳燕娜透露媽媽經歷了兩段失敗婚姻，間接令她不敢投放太多感情在愛情當中，她說：「雖然我好似好硬朗，但內心其實好脆弱，上年我同老公結咗婚，一齊咗8年半，佢令我相信可以依靠男人，但我覺得有少少對佢唔住，因為到今時今日我都未敢100％投入呢段感情。」燕娜看到到場支持她的老公後忍不住淚崩，肥媽說：「你雖然表演時想喊想喊咁，但係你Deliver得好好，唱歌時完全投入大家係Feel到嘅。」曾經歷婚姻失敗的肥媽還大拋金句勉勵她：「男人靠得住，豬乸會上樹，但有啲係靠譜嘅。」

古淖文獻唱《完全因你》爆喊。

古淖文獻唱《完全因你》爆喊。

古淖文自認曾經太過狂妄自大。

參加歌唱比賽入行的古淖文獻唱《完全因你》，他自認過去十分自大狂妄：「嗰時參加比賽冇諗過咁多嘢，點知突然紅咗就覺得自己掂喇，自大嘅性格喺嗰時嚴重咗，當時覺得自己好勁，覺得自己係天王巨星，有個心態係覺得點解人哋會紅過我，明明我都可以上到一線或二線，點解我仲喺度徘徊緊？」去到2019年，淖文直言是他人生最低潮一年，幸好有一位好友將他從谷底拉出來，他說：「人未去到絕望時唔會反思，好開心有呢段挫敗令我有機會去反思，只要今日嘅我好過尋日嘅我少少，我就滿足喇！」感性的淖文獻唱完畢後失聲痛哭，相當感觸，伍仲衡說：「你今日搣甩咗撈嘢味，開始有一種真摯出嚟，繼續努力，你係我睇到其中一位進步緊嘅。」

鄭梓浩獻唱《特別的愛給特別的你》。

鄭梓浩媽媽（中）到場支持。

梓浩感激媽媽當年全力支持追夢。

鄭梓浩舊照。

鄭梓浩舊照。

同樣曾出道做歌手的鄭梓浩獻唱《特別的愛給特別的你》送給媽媽，他透露當年簽約出道前曾遭爸爸極力反對，幸獲媽媽拍心口幫忙簽約，可惜最終卻因敵不過翻版潮選擇退出：「出道時20歲，正當想出第三隻碟時，翻版嚟得好突然，資源變少咗，加上屋企要移民，惟有硬住頭皮跟住去。」梓浩坦言移民後將所有身段都放下：「第一份工就係喺菜檔打工，開始時係困難，但同屋企人一齊係最開心嘅、一切都係值得，當中都有失落，就係冇得唱歌！」身為兩子之父的梓浩續指希望為兒子做身教，他說：「想話畀佢哋聽，好多人覺得人到中年有好多框框，其實唔係，爸爸呢個年紀仍然堅持自己夢想，希望佢哋都會有自己嘅夢想。」