中年好聲音2｜陳俞霏爆喊自認人生失敗　顏米羔賽前兩日失聲

《中年好聲音2》周日除夕夜（31日）播出一集是第七部曲《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》下半場，除了有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐擔任評審外，還有著名音樂人張家誠暫替陳慧嫻任嘉賓評審。是集出場名單如下：《愛很簡單》黃劍文、《郵差》周碧嘉、《時代曲》顏米羔、《人間》袁思樂、《沒結果》陳俞霏、《深深深》譚輝智、《想你想得好孤寂》劉威煌、《追憶》林若盈和《曲終人散》沈宗賢。

陳俞霏獻唱《沒結果》。

陳俞霏爆喊大嘆沒有家庭溫暖。

今集「故事之歌」繼續淚水泛濫，以All Black造型亮相的陳俞霏獻唱《沒結果》，她坦言這首歌是她人生的寫照，她哭着說：「好細個爸爸就過咗身，媽咪一個人獨力湊大我，好多單親家庭嘅孩子都會明白，佢哋（父母）唔係好識愛，但佢會畀到好多物質上嘅嘢我，同埋選擇咗道路畀我行，其實講到底我都係想你接我返一次學，只係想一家人一齊食一餐飯，我咁多年嚟冇同屋企人過個一次生日，好多嘢都係批評之下度過，無論點做都冇用，所以我覺得人生係好失敗。」

肥媽聽到俞霏一番話後爆喊回應。

人生閱歷豐富的肥媽聞言後語重心長說：「你覺得冇同屋企人食過一餐生日飯係好慘嘅事，你係錯嘅，你家人錫唔錫你佢永遠都係家人，同埋我哋嗰代讀得幾多書啫，其實你哋依家大個咗，應該知道我哋嗰代做嘢都好辛苦，我哋係用把口嚟教，我六年班都未畢業，點教我啲小朋友，咪日日鬧囉，但係出嚟都OK，我哋唔識教呀，唔代表我哋唔愛你，你知唔知呀？」

沈宗賢獻唱《曲終人散》唱到喊。

沈宗賢獻唱《曲終人散》唱到喊。

沈宗賢年輕時為咗音樂，錯失一段姻緣。

來自馬來西亞的沈宗賢獻唱《曲終人散》，他坦言上一段戀情對他傷害很深，他說：「佢係我好喜歡嘅一個女仔，佢為咗我同屋企人嘈交甚至反面，我當時係以唱歌維生，收入唔穩定，依家諗番起係辜負佢好多，分手嗰刻係好絕望，佢要出埠做嘢，但我嗰時仲喺度考慮，唔想放棄音樂，到我掙扎咗成年之後，有一日夜晚，佢同我講不如分開啦，當時我已經辭咗職放棄唱歌，但佢話已經太遲，叫我唔使放棄、繼續追尋我嘅夢想。」感性的宗賢獻唱前先來一個獨白：「可能這輩子我們注定只可做朋友，是我沒用，去找你的幸福吧。」

張家誠聽到沈宗賢冇再拍拖後忍唔住笑佢係傻仔。

伍仲衡就話戇居。

張佳添好風騷咁話：「我單身咗8年，但我永不孤單！」

唱到尾聲更忍不住爆喊，張家誠說：「我覺得你個人幾浪漫，好勇敢地唱番自己嘅故事，好Touch到我，覺得咁嘅男人幾浪漫，應該幾多女仔鍾意。」婉婉即踢爆宗賢分手後未有再拍拖，張家誠笑言：「吓，咁呢啲唔係浪漫，係傻仔，唔好意思！」伍仲衡搞笑踩多腳：「我真係要送你兩個字，戇居。」張佳添更笑言：「我真係無言，成個森林喺出面，我單身咗8年，但我永不孤單！」場面搞笑。

顏米羔原來比賽前兩日仲失緊聲。

周國豐話米羔失咗聲都唱成咁，值得鼓勵。

愈唱愈強的顏米羔獻唱《時代曲》，他說：「第一次聽呢首歌係放學睇《都市閒情》，聽到之後覺得，點解機會人人有，但我冇呢？」米羔獻唱完畢後，婉婉說：「其實佢2日前失咗聲，佢喺社交平台問我有冇神醫幫佢醫番好把聲！」周國豐說：「好鍾意你演繹呢首歌嘅態度，呢首歌係講個大時代嘅小人物，其實係有啲憤怒，你失咗聲之後都唱成咁，值得鼓勵。」伍仲衡則說：「我想講一樣嘢，你成日都好爆，有爆炸力冇問題，但唔識收，你今日識收，係咪因為病病哋？你病病地有着數喎！」