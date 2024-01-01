叱咤2023｜姜濤連奪4屆最喜愛歌曲　30歲前有望超越前輩

「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」今晚（2024年1月1日）舉行。今屆獎項競爭相當激烈！姜濤成功奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，恭喜晒！



MIRROR成員姜濤。（資料圖片）

姜濤於2017年首次參加選秀節目《快樂男聲2017》並於港澳台區選拔賽中勝出，成為四位代表之一進入全國賽，並止步30強。翌年他再接再勵參加ViuTV《Good Night Show 全民造星》並以大熱姿態成為冠軍，自此一炮而紅！

姜濤在「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，這亦是他第4年獲得同一個獎項。如果姜濤再下一城的話，成績將會直逼張學友及張敬軒的5次「我最喜愛的歌曲大獎」紀錄。

姜濤一直都用黑色衣服遮掩身型。（胡凱欣 攝）

2019年姜濤開始個人發展，同年推出了首支單曲《一號種籽》更進佔各大主要音樂流行榜。其後姜濤亦陸續推出了10多首單曲，《Be My Girl》、《孤獨病》、《鏡中鏡》、《作品的說話》、《濤》以及2023年新推出的《岩巉》。

姜濤連續三年奪得「我最喜愛歌曲」獎。（資料圖片）

入行5年多來，姜濤得到不少獎項。（葉志明攝）

入行5年多來，姜濤得到不少獎項，例如2019年獲得「叱咤樂壇生力軍銅獎」，2020年更獲「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」兼以《蒙著嘴說愛你》獲得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，2020年同年亦獲「十大中文金曲男歌手 銅獎」。2021年姜濤再次橫掃樂壇，獲得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」亦以《Dear My Friend,》獲得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。2023年姜濤的成績也十分好，分別奪得了「十大優秀流行歌手大獎」、「Chill Club年度男歌手（銀獎）」、「最佳編曲 《DUMMY》(提名）」等等。