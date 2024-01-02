叱咤2023評論｜有part敗在主持變浪費時間　成個騷反映樂壇有得救

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》在一眾奇怪的目光下結束，事關姜濤憑《濤》奪得「我最喜愛的歌曲」後，竟然歌都無得唱，頒獎禮就在森美的結尾後落幕，相信台下或電視機前的觀眾都覺得非常奇怪。其實，由於《濤》之前已經唱過，奪「我最喜愛的歌曲」無得唱歌亦不是先例，加上亞博夜晚趕收工搭車，相信大家都能夠理解。

姜濤最後無得表演。（葉志明攝）

不過，今次頒獎禮至少評價上是正面的，頒獎賽果緊貼大眾的所想，幾個大熱都成功奪獎，亦沒有某某人某某團壟斷的情況，歌手表現甩轆情況並不多，台上音響也沒有甚麼大問題，整體來說是不錯的，樂壇愈來愈多歌手得到認同，將來只會愈來愈向好。

今年賽果大致合理。（葉志明攝）

至少在這個頒獎禮上，兩大電視台的歌手也能上台頒獎，TVB有林智樂、炎明熹，ViuTV有MIRROR與COLLAR等人，各大唱片公司當然不少歌手得獎，就算獨立歌手魏浚笙也有金獎，起碼真的是包辦香港整個樂壇，真真正正的百花齊放。而且叱咤即使曾經被網民投訴過不公平、黑箱作業、DJ偏頗等，但依然是樂壇最令人期待的一張成績單。

今屆TVB歌手都有兩個獎。（葉志明攝）

不過，有些環節其實佔的時間過長，例如阿正在頒「叱咤樂壇男歌手」前，有一段落台與眾星互動的時間，明顯她是想以輕鬆搞笑的形式介紹一班男歌手，但她實在未可以一個人帶起整個時段，她叫Ian上台領獎時，不止Ian愕然，連我都覺得是，因為「阿正講咁耐已經唔記得頒咩獎」。如果solo的是林海峰，相信便沒有這個問題。