叱咤2023｜林海峰宣布最喜愛男歌手 Frankie@MIRROR躺著也中槍

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》昨晚（1月1日）於亞博圓滿結束，張敬軒最後擊敗賽前大熱尹光，以及3位「鏡仔」姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo），奪得「我最喜愛的男歌手」。一如以往，這個獎由林海峰宣布，而他亦延續傳統，將5位候選人「玩弄」於手掌之中，但今次MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）卻躺著也中槍。

林海峰一如以往宣布「我最喜愛的男歌手」。（葉志明 攝）

張敬軒最後擊敗賽前大熱尹光，以及3位「鏡仔」姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo），奪得「我最喜愛的男歌手」。（葉志明 攝）

林海峰表示張敬軒入行22年，在叱咤台獲獎無數，但自2014年奪過「我最喜愛的男歌手」後就沒攞過，在2014年前，張敬軒的對手是他的前輩，但他的前輩離開頒獎台後，卻先後遇到兩大「對手」，分別是2018年該獎得主、演藝人協會會長古天樂；之後去到2020年，又面對另一厄運，就是香港開埠以來爆發最大的社區大流行「MIRROR大流行」。

2018年叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：古天樂（商業電台）

MIRROR。（葉志明 攝）

林海峰續指姜濤連續兩年奪得「我最喜愛的男歌手」，之後又到隊友Anson Lo，「我好記得嗰個畫面，張敬軒坐喺第一行，後面成隊MIRROR，嗰邊一個Edan，呢邊一個Ian，Anson都有兩個，我一望落去嗰時諗，你真係要等到Frankie攞埋獎先到你。」此話一出，笑爆全場，但Frankie卻慘被暗指排MIRROR最尾，可謂躺著也中槍。

Frankie@MIRROR躺著也中槍，勁慘情。（葉志明 攝）