你看不到的叱咤｜91歲胡楓坐到完場零疲態超敬業　一舉動盡顯風度

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於昨晚（2024年1月1日）假亞洲國際博覽館舉行，甫開場，大會找來《年少日記》的11歲童星黃梓樂、29歲演員兼填詞人鍾雪瑩，以及91歲的胡楓（修哥）擔任表演嘉賓，象徵老中青三代。

91歲胡楓、29歲鍾雪瑩、11歲黃梓樂，齊齊擔任《叱咤》開場嘉賓。（葉志明攝）

修哥說自己已入行70年，希望繼續打破自己紀錄，成為於紅館開演唱會年紀最大的藝人，表明永不言休。接著，他驚喜地唱出契仔黎明的《那有一天不想你》，以及張學友的《愛是永恒》。

胡楓唱出黎明的《那有一天不想你》及張學友的《愛是永恆》。（葉志明攝）

修哥在台上表示自己本月將踏入92歲，但現場所見他不但行動、步伐自如，更是非常精靈健康。老人家一般都比較早睡，但修哥做完開場嘉賓後，並沒有先行離場，而是在觀眾席坐定定睇騷。儘管年輕一輩歌手的作品修哥未必聽過，但他仍然全程睇得專注，由7點幾開場坐到約11點45分，坐足四個鐘，完全冇恰眼瞓，非常畀面和敬業，值得尊敬！

胡楓在台下坐足四個幾鐘，連喊露都冇打。（鄧穎琪攝）

而直至大會頒發完姜濤的「我最喜愛歌曲」獎後，修哥準備離開，鄰座有名小女孩向他索合照，修哥都十分親切，影埋先走。當修哥一邊離場時，亦一邊為台上的得獎者姜濤拍手；其間他不慎踢到女新人泰妹（楊雅文）一下，修哥也立即回頭道歉，認真有風度。

修哥臨走前被小朋友拉住影合照，他亦表現得相當友善。（鄧穎琪攝）