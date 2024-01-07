專訪｜YouTube Music推送準則點運作？ 擬推生成式AI製作新音樂

近年大眾對於影音娛樂的習慣改變了，媒體戰場從爭奪收視轉移到網上平台，加上多個影視串流平台崛起，令大眾都不再收看傳統電視，就連聽歌的習慣都截然不同了。無論是想得到最新資訊或者歌手推出新歌，大家都會選擇使用YouTube搜尋，更新世代最常用的平台。不過究竟影片大數據的推送準則是怎樣運作？為捧偶像利用VPN以多個不同地區帳戶觀看MV，又是否能刷數據助偶像登上Top Song？YouTube Music 亞太區董事總經理 Paul Smith及大中華與韓國音樂內容合作夥伴總經理李善貞（Sun Lee）接受《香港01》訪問解答這些迷思。



採訪、撰文：關穎賢

攝影：陳順禎



YouTube Music 亞太區董事總經理 Paul Smith（左）及大中華與韓國音樂內容合作夥伴總經理李善貞（Sun Lee）（右）接受《香港01》。（陳順禎攝）

自2019年YouTube Music進軍香港市場後，已接觸約560萬人，Paul表示無論平台創作、聆聽和消費的用戶及音樂種類亦不斷擴大，訂閱用戶的增長仍然迅速，對於香港市場十分樂觀。由於現時演唱會不只再侷限於表演場地，YouTube 及 YouTube Music 平台上愈來愈多線上演唱會及 live 表演，亦促成了不少跨地域合作，YouTube Music 平台的出現改變音樂產業生態。

Paul直言 YouTube 是唯一能夠將短篇和長篇音樂作品結合起來的平台，這對於歌手和創作者來說非常棒，因為它創造了一個平台讓歌手在這裡宣傳新專輯、創作和推廣新音樂。YouTube 本身就讓粉絲能夠在歌手的頻道中，更深入地與偶像建立聯繫並拉近距離。同時改變了觀眾欣賞音樂的方式：「這是一個全球性的機會。 YouTube是一個全球性的平台，每個月有20億用戶登錄，這些人遍布全世界，這樣的全球觀眾，是本地藝術家能夠走向國際市場的浪潮。」

Paul認為YouTube Music改變了觀眾欣賞音樂的方式。（陳順禎攝）

YouTube Music 如何借助 Google 的技術突破一般串流平台，結合影片及音樂為用戶帶來更多元化的體驗？

Paul：YouTube Music 是藝術家真正與粉絲建立聯繫的地方，是他們接觸世界各地充滿活力的觀眾並在不同市場探索他們音樂的地方。同時也可以嘗試不同格式，先宣傳音樂然後吸引觀眾。這是一種允許用戶參與與社群互動的格式，這是一個非常有價值的平台。

Sun：在內容創作方面，觀看和聽音樂的形式亦改變了不少，因為我們推行了多屏收看模式，所以人們除了可以在手機上觀看，也可以在客廳觀看。現時大家的私人空間多樂，螢幕尺寸愈來愈大，觀看和聽音樂的體驗都改善了很多。

未來 YouTube Music 未來在音樂產業中的角色和發展計劃？

Paul：我們的主要目標是讓每個人都能找到自己喜歡的內容，同時也能找到新的類型、新的藝人、新的專輯、新的內容，這就是 YouTube 的魅力所在。它所做的就是讓你了解用戶，它知道你喜歡什麼、什麼特定的藝術家，並推薦新的類別，視角非常新穎，是拓展音樂品味的絕佳平台。讓人們輕鬆探索新內容，我們要做到音樂伴侶，幫助人們發現音樂。

YouTube Music目標是讓人們輕鬆探索新內容，我們要做到音樂伴侶，幫助人們發現音樂。（陳順禎攝）

推行Shorts對YouTube music有何影響？

Sun：內容創作愈多，粉絲就愈能發現藝人的內容，也能更好地推廣藝人的頻道。從Shorts的意義上來說，它確實有助於粉絲和藝人之間的互動，方便藝人分享自己的想法和所做的事情。藝人能透過Shorts發布前導預告，用了宣傳及推廣自己的新音樂或MV。

影片的派送準則是如何運作？如果歌手做更多Shorts，是否會將其歌曲派送得更多，接觸更多觀眾？

Paul：兩者是不相關的，你上傳的Shorts數量及內容，都是完全在藝術家的控制範圍內，樂迷都喜歡深入了解他們喜愛的歌手或藝術家，而創作關於日常生活的Shorts moment就是成為與粉絲交流的完美橋樑，不過 YouTube 的演算法將確保愈來愈多樂迷深入地了解音樂。

Sun認為平台能夠有助於粉絲和藝人之間的互動。（陳順禎攝）

相信有不少人都好奇，究竟點擊率如何計算出來。由於過去曾經有香港歌手的MV點擊中，有大量印度人的用戶，給外界猜測疑似谷瀏覽數字。假設有粉絲用一部電話收看某MV一百次，是否能推高偶像的MV瀏覽次數？以多個電郵登記是否又做到同樣效果？

原來在平台列為Top Song的定義，是同年首次亮相或按年觀看次數大幅增長的歌曲；只會計算該國家/地區內的觀看次數，所以外地其他地區（例如印度）的觀看次數不會計算到YouTube Music 十大內。換句話，瀏覽數字高並不代表能成為熱門歌曲。另外，每當觀眾觀看影片時，便可計為一次觀看。為了保持觀看次數的準確度，系統會從公開觀看次數指標中移除異常播放次數 (例如蓄意衝高的播放次數)。在累加觀看次數時，YouTube 會使用演算法來判斷使用者意願。

瀏覽數字高並不代表能成為熱門歌曲。（陳順禎攝）

YouTube Music未來的計劃及目標？

Sun：未來的目標是成為每個藝術家和每個音樂迷的平台，因此它可以適用於很多領域，事物快速發展，每年都有優化格式創建工具，它可以幫助粉絲發現新歌歌手，內容也能與藝人及歌手互動。此外，粉絲群在我們的行業中很大，我們將幫助我們的粉絲與他們最喜歡的藝術家建立聯繫。最後，就是Gen AI （生成式AI）計畫，使用生成式AI製作新音樂作品，形成新的銷售方式。

Paul：Gen AI 在業界具有變革性，我們希望與音樂產業合作，以負責任的方式合作，利用 Gen AI 負責任地引領創新的機會。我們對這個新領域感到興奮，我們為藝術家和創作者帶來了機會，也為音樂產業帶來了整體價值。

Sun透露即將會推行Gen AI （生成式AI）計畫，使用生成式AI製作新音樂作品，形成新的銷售方式。（陳順禎攝）

最後問到YouTube Music的前景，Paul坦言：「我可以向您保證 YouTube 對音樂的承諾，為藝術家和創作者提供價值，同時為用戶提供最佳體驗。我們希望讓 YouTube 音樂成為每個音樂迷的最佳場所。 Gen AI，我認為這將為藝術家們帶來很多令人興奮的機會，讓他們能夠稱讚他們目前在YouTube 上與我們一起所做的工作，但最終對於音樂迷來說，建立橋樑以更接近他們也是一件好事。他們最喜歡的藝術家。」