電音介紹｜2024年備受矚目的UK Garage

回顧2023年,電子音樂界最流行的類型是哪一種﹖在2023年3月份的專欄,曾經寫過Tech House是當時最流行的電子音樂類型,各式各樣的Remix都以Tech House風格為主,Tech House音樂人例如FISHER、Dom Dolla和James Hype等得到高度關注。Tech House簡約的歌曲結構加上標誌性的Bassline非常易入口,但漸漸淪為一式一樣的歌曲,欠缺新鮮感。

另一邊廂,2023年10月份的專欄亦寫道,Melodic Techno是近年被電子音樂樂迷留意的音樂類型。隨著音樂廠牌Afterlife結合影像的現場演出透過社交平台大量散播,這種由Techno進化而來的音樂不再局限於地下音樂派對,連帶近親Big Room Techno被帶上各大電子音樂節的主舞台,Melodic Techno被視為2023年的年度音樂類型之一。以上被提及的類型已站在電子音樂圈的一定高度,相信新一年仍可以維持一定熱度。但音樂如潮流,總是不斷輪轉,在變化迅速的年代,2024年又將會有哪一種音樂類型崛起或復興?

UK Garage成為大熱候選

從不少外國樂迷的留言和外國媒體的文章所見,「UK Garage」這個類型被提及的次數頗多,有人認為90年代的UK Garage近年已逐漸復興,甚至有音樂專欄稱UK Garage的風潮經已回來。有人嘗試解釋疫情期間年輕一代透過網路看到不少昔日夜店的影片,令他們十分嚮往。因此疫情完結後,他們希望能親身感受繼而追捧那些短片中的音樂類型,而其中一段傳頌度高的影片,便是被稱為Garage之父的Todd Edwards在2003年的英國演出。

若要感受一種音樂類型的受歡迎程度,更需要一些大眾指標,亦即是它在流行音樂的出現程度。英倫電子舞曲例如UK Garage和Drum n Bass近年滲透在不少流行音樂中,外國樂壇有Charlie XCX在2022年的《Beg for You》。2023年在亞洲音樂圈更見明顯,BTS成員Jung Kook的《Seven》以及韓國女團New Jeans EP中的《New Jeans》和《Cool With You》皆用上UK Garage的節奏,New Jeans另一歌曲《Super Shy》亦用上Drum n Bass。

香港樂壇緊隨其後,先後有多首歌曲融入UK Garage風格,包括Delta T和古巨基合作的《有少少愛》、FINALLY的《終於出歌》以及Twins的《雙喜樓》。UK Garage以溫和的方式融入到流行音樂中,製作人可能會把BPM放慢一點,又或者只放一小段在歌曲中,保持與歌手聲線的平衡。畢竟UK Garage擁有鮮明、活躍的節奏,能輕易帶動歌曲的跳躍感,又不會像一般EDM那麼重型,流行曲樂迷較易接受,很適合融入到流行音樂中。因此它在2024年被看高一線亦有跡可尋。

UK Garage的Garage並非車庫

要認識UK Garage,應先從Garage一字開始。有人會把Garage譯作車庫音樂,但根據歷史源起,UK Garage、US Garage這類音樂並非來自車庫,而是美國紐約的著名夜店Paradise Garage。於1978年開業的Paradise Garage,由於無酒精提供,開放時間不受限制可以全天候營業,並採用會員制,深受同志歡迎。夜店的明星級DJ更有傳奇人物Larry Levan,他的音樂選擇及混音技巧自成一家,逐漸形成Paradis Garage獨有的風格。

Larry Levan的音樂品味吸引很多人慕名而來,讓他成為明星級的DJ。他的粉絲當中更包括後來推動Detroit Techno的Kevin Saunderson。

七、八十年代的美國各地皆冒起自家的音樂風格,芝加哥擁有Chicago House,底特律發展出Detroit Techno,而紐約的House音樂來到Paradise Garage亦有了自己的風味,受福音音樂、R&B等影響,當然亦有傳統Disco的基因。因此人們便取夜店之名,稱紐約的House為Garage House。至於為何取Garage而非Paradise,有說法指Paradise有天堂之意,一來不太吉利,二來害怕冒犯宗教團體。而Garage亦可分拆成「gay-rage」,有同志活動的含意,切合前來派對群眾的身份。

Paradise Garage從1977年營業至1987年,在紐約形成一個音樂氛圍,繼承Disco的黃金年代,以Garage Music延續。

除了Larry Levan,Paradise Garage另一傳奇DJ亦有Todd Edwards。據文獻所指,他擁有獨特的混音方式,喜歡將vocal拆開,既是DJ亦是製作人,會按自己口味為音樂進行重新混音。他的風格後來吸引其他DJ的注意,Todd Edwards一位倫敦DJ朋友希望他可以為一些音樂進行混音,好讓自己可以把這些音樂帶回英國播放,令美國Garage House傳入英國。

Todd Edwards(圖中)被稱為UK Garage之父。他曾參與Daft Punk專輯《Random Access Memories》中《Fragments of Time》的創作和演唱部份,當年更與Daft Punk一同上台接收格林美獎殊榮。

UK Garage起初與英倫舞曲大相徑庭

反觀英國的電子舞曲風氣,八十年代一直流行著Jungle、Drum n Bass等速度較快的類型,因此夜店在星期五、六的高峰時段都被它們霸佔。但夜店關門後,前往派對的人意猶未盡,便會開始物色Afterparty的場地。例如倫敦的著名夜店Ministry of Sound關門後,人們便前往附近的The Elephant and Castle Pub。The Elephant and Castle Pub主要播放美國的House音樂,但為了維持觀眾的興致,DJ會把歌曲的速度加快迎合他們的口味。這種播歌方式後來造就Speed Garage的出現。

Ministry of Sound自1991年在倫敦開業,整個建構靈感來自美國的Paradise Garage。創辦人之一Justin Berkmann著重夜店的聲音質素,其次是燈光,最後才是設計,與當時其他人的想法截然不同。

除了Afterparty,Garage、House音樂亦進佔英國的星期日。由於當時星期日欠缺大型音樂活動,令Garage在英國找到空間。英倫DJ開始尋找更多美國的House音樂,並進行各種實驗,製作出切合英國人口味的混音。英國的地下電台亦功不可沒,它們開始播放Garage音樂,逐漸形成UK Garage。有說法指在地下電台流行的音樂,在唱片舖也能找到這些歌曲。在各方推動下,加上九十年代House音樂進駐英國流行榜,UK Garage慢慢形成一股勢力,令主流夜店無法莫視,令UK Garage成功進駐夜店的第二舞廳,地位步近Jungle和Drum n Bass等音樂。

UK Garage正式登榜

在流行榜的層面,主流電台例如Kiss開始播放UK Garage ,令Double 99在1997年的作品《Ripgroove》成功登上英國榜。而 Artful Dodger在2000年的專輯《It’s All About the Stragglers》更有多首作品,包括Craig David有份參與的著名歌曲《Re-Rewind》,登上英國榜,反映UK Garage在主流音樂界的成功。

音樂層面上,UK Garage一方面取樣不少R&B的人聲,然後配上英倫味濃的音樂節奏;另一方面,MC在UK Garage也扮演重要角色。啟發自牙買加音樂的Toasting概念,MC會在音樂上說唱,正如美國Hip Hop的形式一樣。

MC Creed是UK Garage中MC的先驅者,某次他在經常光顧的Gass Club拿起咪高峰,伴隨著DJ Dominic Spreadlove的音樂與觀眾互動,將這種牙買加音樂文化融入英倫音樂文化。

同時,不少Drum n Bass製作人亦開始製作UK Garage音樂,將2-Step的格式引入,令UK Garage不再局限於Four-on-the-floor的節奏,鼓點的轉換令歌曲重心轉向反拍的小鼓,形成有趣的搖曳感。後來這個節奏亦成為UK Garage另一標誌性的聲音。1997年Tina Moore《Never Gonna Let You Go》的Kelly G x Bump-N-Go Mix便推動了這種UK Garage的聲音,令它正式成為英國的一種主流電子舞曲,及後又催生了其他子類型例如Future Garage。

20年周期定律

根據20年周期定律,無論是音樂還是時裝,潮流每20年會形成一個周期循環。始於90年代的UK Garage,在千禧年代達至高峰時期,成為英倫的主要電子舞曲之一。縱使中間經歷衰落期,經過20年後再次復興。Eliza Rose與Interplanetary Criminal在2022年的《B.O.T.A.》加上年輕音樂人例如PinkPantheress的出現,讓UK Garage進入新的時代,相信它的復興熱潮將會延續至2024年。

香港的潮流亦跟隨這個20年循環,年輕一代走Y2K路線,時光到流到千禧年代,穿著色彩繽紛的服飾,拿著舊型號的電子產品,為相片或影片加上千禧年代的濾鏡。這一切對年輕一代來說既是印象依稀的童年,亦是前所未有的體會。那麼2024年的香港流行音樂又會往哪個方向走﹖

