羅志祥相隔8年再踏亞博開騷人氣不減　3次90度鞠躬答謝粉絲

羅志祥（小豬）相隔8年再度來港開個唱，《EVOLUTION》世界巡迴演唱會香港站今晚（7/1）在亞洲博覽館舉行，全場爆滿。今次也是羅志祥自爆出「桃色風波」復出後，首次正式來港開騷。

羅志祥相隔8年再度來港開個唱，場內氣氛熾熱。（陳順禎攝）

演唱會8時10分開始，羅志祥在現場一片刺耳歡呼聲中登場，一身全黑打扮的他，率領10位舞者，一口氣帶來《修羅》、《No Joke》、《夠了》及《Trap Game》四首快歌為個唱揭開序幕，全場氣氛High到爆。

羅志祥連番勁歌熱舞為個唱揭開序幕，再配合舞台及震撼視聽效果，全場氣氛High爆。（陳順禎攝）

羅志祥連番勁歌熱舞。（陳順禎攝）

期間，羅志祥亦興奮大嗌：「Hong Kong！」之後他入鄉隨俗，以廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係羅志祥！」話畢，他叫大家給他兩分鐘，原來他要在台上換衫，期間，粉絲見羅志祥露出一對麒麟臂忍不住失禁式尖叫。他繼續用廣東話說：「嚟香港我最鍾意講廣東話，你哋笑乜嘢？我啲廣東話不知幾好，我今晚好開心，你哋開唔開心？大家食飽未？」

羅志祥台上換衫，一路換粉絲一路尖叫。（陳順禎攝）

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搞笑完，羅志祥回到正經mode，他說這次來港令他會想起很多以前來港活動及與粉絲之間的回憶。話音未落，羅志祥向三面台每一面的觀眾90度鞠躬，答謝大家。他又預告演唱會期間可能會突然出現在觀眾旁邊跟大家自拍，叮囑女生們不要美圖，把他弄到整型一樣。

小豬向三面台的每一面觀眾90度鞠躬。（陳順禎攝）

其後，羅志祥帶大家進入集體回憶，獻唱：《好朋友》、《自我催眠》、《小丑魚》、《不具名的悲傷》以及《愛轉角》等經典情歌，全場大合唱，將場館變成大型K房。