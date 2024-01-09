MIRROR正式入台綵排出現狀況？　AK出黑圖放負監製附上單字︰唉

MIRROR將於下星期（15日）舉行演唱會，呂爵安(Edan)在Instagram限時動態（限動）分享亞博場館嘅照片，雖然未見搭台，但相信眾人已入台進行排練。而同晚江爗生（AK）在限動上載全黑照片，由於未有任何文字，由於唱會的監製莊少榮亦在同日在限動寫上「唉」一字，隨後又寫出「XXXXX」，似有甚多不滿，隨即令鏡粉想起MIRROR首次開紅館前放負，擔心今次的綵排是否有阻礙。



MIRROR演唱會將於下周一正式舉行。（網上圖片）

Edan上載一張未有舞台的亞博場館照片。（Edan@IG）

演唱會監製莊少榮一個「唉」，惹來不少揣測。（莊少榮@IG）

直到約在凌晨3點，莊少榮更再次在限動寫上：「每日，盡力而為。希望，一切順利。一定要集中精神，亦要爭取時間好好休息。Goodnight ！」唔少鏡粉都表示︰「唔介意零機關，都唔想有咩意外」。不過 Lokman 早前在叱咤頒獎禮慶功宴訪問時，曾透露今次演唱會機關唔多，而表演項目亦已定好，舞台導演比他們更為着緊。

AK起初一張黑圖，都令人憂心。（AnsonKong@IG）

到下午出回一張後台照，並寫上「期待」才令人放心一點。（AnsonKong@IG）

至於AK，繼黑圖後，今午（9日）在限動先是上載止咳丸，並表示「仲有6日，咪玩嘢呀」，其後又上載舞台圍欄照片，表示「第一日入台 期待」。MIRROR紅館演唱會表演的舞台機關眾多，有指當時需等所有機關搭好才能開始綵排。加上演唱會的流程仍然未定，令一眾表演人員的綵排的時間不多，當時AK、Stanley 曾出Po安撫舞蹈員。