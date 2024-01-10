Crispy脆樂團香港首站專場演唱會圓滿結束　以道具呈現家的感覺

憑一曲《愛是我們必經的辛苦》成第 34 屆金曲獎「最佳演唱組合獎」得主的「Crispy脆樂團」，日前於東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行他們首站海外專場演唱會，全場坐無虛席。「Crispy脆樂團」成員包括男主唱兼結他手 Skippy ，以及女主唱兼多功能樂手丁丁，他倆先以來自專輯「有多少光就有多少黑」內的《轉圈圈》為全晚音樂會揭開了序幕。

Crispy脆樂團先以來自專輯「有多少光就有多少黑」內的《轉圈圈》為全晚音樂會揭開了序幕。

之後的《一絲不掛的憂傷》及《追追追》在電子迷幻式的曲風演譯下，令全場文青粉絲各自感受歌詞所詮譯的意思，頓時進入一個充滿療癒和感動氛圍的音樂境界。在「Crispy脆樂團」以廣東話介紹自己的團名後，他倆笑說大家拍照和拍片放上 社交媒體後，記緊 Hashtag 樂團的名字，他們才容易找到並轉發。

Crispy脆樂團之後的《一絲不掛的憂傷》及《追追追》在電子迷幻式的曲風演譯下，令全場文青粉絲各自感受歌詞所詮譯的意思。

這次「Crispy脆樂團」首站海外專場演唱會，將台北場的擺設，在舞台上以兩座梯台象徵愛的旅程。獻唱《舊家》和《說得簡單》時，更以沙發道具呈現家的意象，也更貼近觀眾，打造溫馨的感覺，稱所有來的聽眾們為家人，讓現場觀眾感到充滿幸福的正能量，並在適當時候給予掌聲鼓勵和喝釆。

這次「Crispy脆樂團」首站海外專場演唱會。

「Crispy脆樂團」所表演的歌曲如《有多少光就有多少黑》、《宇宙的角落》、《愛是我們必經的辛苦》和《黑暗的盡頭》等彷彿令到觀眾和東蒲館外世界暫時分隔，去認識自己和已逝去卻俏俏翻頁的時間，大家一起樂在其中，最後「Crispy脆樂團」以包括《流浪》、《念舊》、《麻辣湯頭》和《為我好》所組成的「回憶組曲」圓滿完成了在香港的首次演唱會。

「Crispy脆樂團」所表演的歌曲如《有多少光就有多少黑》、《宇宙的角落》、《愛是我們必經的辛苦》和《黑暗的盡頭》等彷彿令到觀眾和東蒲館外世界暫時分隔。

「Crispy脆樂團」在演出結束後表示心情很開心，觀眾的反應也讓他們很感動，Skippy 說在梳化唱歌時有在哽咽，但沒有哭，只有淚水在眼框內打轉，丁丁則說她有哭出來，Skippy 解釋他唱至中段時突然間很好多回憶湧出來，每一次來香港大家也對他很好，覺得很感動，所以非常多謝香港，之後丁丁笑說可以去吃好吃的宵夜了，而他們在 2024 工作計劃則包括推出新單曲以及到更多的城市和大家見面，敬請期待。