鄭中基紅館演唱會終極加場：第一次做主辦好緊張步步為營

鄭中基早前宣布將於2月13日起於紅館舉行《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》，繼原定的4場演唱會爆滿後，加場(18/2)亦於開售第一日火速被搶購一空。今日（15日），作為主辦方的機動娛樂宣布終極加場：2月19日的場次！門票將於1月19日（星期五）於城市售票網公開發售。



鄭中基喺紅館陪大家過新年。

有不少支持fans表示想買尾場的門票，對於今次終極加場，鄭中基表示：「第一次做主辦同表演者其實係好緊張，每做一件事、每落一個決定都係步步為營，係好謹慎。見到之前嗰5場嘅反應咁熱烈，係意外同時又好感恩大家嘅支持。見到重有朋友想睇而未成功買到飛，我哋好想盡量滿足到想睇嘅大家，所以經過多番討論之後，決定加開終極尾場，係真係最後一場，希望會繼續獲得大家支持！」

鄭中基終極加場，大家又準備要搶飛啦

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》

13/2（星期二、年初四）（售罄）

14/2（星期三、年初五）（售罄）

16/2（星期五、年初七）（售罄）

17/2（星期六、年初八）（售罄）

18/2（星期日、年初九）（售罄）

終極加場！19/2（星期一、年初十）

演出時間：8:15PM

地點：紅磡香港體育館

票價：HKD$988, $688, $488

2024年1月19日於城市售票網正式公開發售