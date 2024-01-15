容祖兒《ANOTHER SIDE》演唱會戲院搞放映　10場火速爆滿有望加場

容祖兒在去年暑假於演藝學院舉行34場《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會，當時可謂一票難求，而近日演唱會雖然未正式出DVD，但就宣布率先於大銀幕上映，1月19日將在英皇戲院正式公映十場。

容祖兒的《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》即使開足34場，都一樣一票難求，天后號召力絕對不簡單！

13日晚，祖兒就包場與演唱會的台前幕後、家人朋友，率先觀賞子夜場，由11點睇到凌晨3點，祖兒感謝演唱會導演彭秀慧及音樂總監何秉舜趕工製作演唱會長片，笑說：「我自己好高興，因為我未睇過容祖兒表演㗎！」、「希望大家如果覺得好睇就傳揚開去，但係已經賣晒喇啲飛。」而彭秀慧就預告有望加場。

容祖兒破天荒在戲院搞演唱會放映會，十場火速爆滿！（英皇電影）

觀眾可以超近距離，在大銀幕上高清睇到容祖兒演唱會每個細節！（截圖@英皇戲院）

祖兒事後在社交平台出Post，感謝眾人捱眼瞓，寫下：「mySecretliveanotherside老友記之夜場，感覺自己提早團拜，承蒙厚愛，見到好多老友三更半夜喺戲院出現真的嚇一跳，場面熱鬧又混亂，開心到不得了，更多是曾經一起朝夕相見的同事，瞬間將感覺拉回半年前。很喜歡一句說話『從未長大，但卻從未停止成長』」她又說演唱會由23年4月籌備至演出，一磚一瓦將她的成長之路砌成，從童年小屋到回憶沙丘，每一首歌每一句歌詞都見證著她的成長，之後又說：「感慨良多，盡在不言中，一如既往用作品說話。」

祖兒率領一眾親朋好友睇午夜場，逼爆戲院。（Instagram：yungchoyee）

祖兒笑說：「我自己好高興，因為我未睇過容祖兒表演㗎！」（Instagram：yungchoyee）

容祖兒睇得超投入！（Instagram：yungchoyee）

在戲院大銀幕睇演唱會，可說是創先河，祖兒興奮指：「可以飲住酒食住爆谷睇演唱會真係爽！」因為每個細節都能放大欣賞、每個感動瞬間都能成為永恆，最後她說：「去年夏天已經見過面的朋友可以重溫回味，希望當時錯過的朋友也能夠搭上這一班回憶列車，我知道還有很多不能夠來到現場的你們，一直在天南地北默默支持我，請放心，今天邁出的一小步，會在今後的日子裡生出更多驚喜。」

演唱會導演彭秀慧預告加場。（Instagram：yungchoyee）