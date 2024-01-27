Twins演唱會｜第五場阿嬌農曆生日　獲歌迷萬人大合唱生日歌祝賀

TWINS SPIRIT 2024 昨晚（26日）來到第五場，適逢阿嬌（鍾欣潼）農曆生日，萬人再次大合唱中文版《生日歌》為阿嬌祝賀，唱《相愛22年》前，兩人深情對話部份，更是一晚比一晚感人，兩人邊唱邊喊，阿SA(蔡卓妍)邊唱邊深呼吸滴淚，阿嬌則是缺堤，哭到淚流滿面，而現場大量歌迷也跟著他們邊唱邊落淚。

TWINS SPIRIT 2024 昨晚（26日）來到第五場阿嬌農曆生日，獲歌迷萬人大合唱生日歌祝賀。（資料照片）

昨晚阿嬌農曆生日，有歌迷扮成禮物大叫祝她生日快樂，阿嬌(鍾欣潼)笑道：「嘩，你唔係送你俾我呀？我唔要得唔得呀？我唔知擺係邊呀.....我唔識點養你....」引得全場狂笑，阿SA笑完後就叫全場萬人大合唱中文版生日歌祝賀生日，氣氛歡樂高脹。之後兩人再定神，準備唱《相愛22年》，阿SA說：「22 年前真係想像不到，呢個係我哋嘅將來.....」阿嬌：「第一個演唱會後，都唔知重有冇得再開.....」阿SA: 「咁多年，有好多人可能會話，TWINS好好彩，其實我哋條路一啲都唔平坦，一開始係好純綷嘅快樂，過咗幾年，就開始唔係好識笑。」阿嬌回話：「 我重難啲，我記得一開始，Mani 不停叫我笑呀笑呀，我真係好辛苦....到慢慢開始，好多人支持我，覺得被人重視啦，我先識笑容多咗，同你一齊又開心，打開咗自己 。」阿SA:「神奇嘅地方係，我地細個咩都唔識，由也也烏好開心開始，之後感受到好多人情冷暖， 開始自己識思考， 慢慢有幾年，真係好似笑少咗， 但係好慶幸，我哋真係好努力到走過咗呢啲階段。」嬌:「終於嚟到呢度啦.....」阿SA:「係呀！恭喜你呀！」然後兩人走向對方感動相擁，不過兩個傻瓜因為太激動太開心，竟然攬攬時撞向對方臉上，兩人即時大笑，搞到明明跟著喊緊的歌迷也破涕為狂笑。

阿SA(蔡卓妍)邊唱邊深呼吸滴淚。（資料照片）

唱《相愛22年》前兩人深情對話部份，更是一晚比一晚感人，兩人邊唱邊喊。（資料照片）

攬攬完之後，阿嬌笑著說，「終於等到今日啦！哈哈哈！」阿SA: 「係呀，終於去到今日啦，終於可以鐘意笑就笑，喊就喊，享受人生，呢個工作，自己想做，呢個唔好做！」嬌: 「係呀，有選擇權！終於到呢個 moment， 實在太感恩啦！」

然後兩人走向對方感動相擁，不過兩個因為太激動太開心，竟然攬攬時撞向對方臉上。（資料照片）

繼而兩人向歌迷道謝:「當然有一個元素係好重要，就係你哋！如果唔係你哋呢 22 年，一路係我哋背後支撐我哋，我哋真係唔會行咁多， 多謝你哋咁多年來嘅包容，多謝你地嘅愛。」講到呢度， 阿SA更是感動到開始咽哽，喊住話:「多謝你哋所有人， 係我地最唔好時侯嘅鼓勵，好緊要真係.....以下落來這隻歌，唔係剩係講緊我同嬌，係講緊我同你哋嘅關係，相愛22年。」起歌之後，兩人也是喊著唱，阿嬌更哭到缺堤，淚流滿面， 而阿SA則眨著淚，不停強忍淚水，免得唱不下去。現場不少歌迷都跟著他們大合唱，並且邊唱邊落淚。

由於是阿嬌生日，昨晚阿SA就特別讓觀眾點歌，多唱一首，現場投票，最後是《士多啤梨蘋果橙》，兩人問現場觀眾借來電話睇歌詞，料不到阿SA借來的手機，唱兩句後，電話響，她情急大叫「哎也，你Daddy 打俾你，死啦，點算....」而阿嬌就安慰她「唔好亂，唱埋先」笑爆全場。