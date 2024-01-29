中年好聲音2｜譚輝智孖羅啟豪合唱冧莊MVP　劉威煌林鉫徫默契十足

《中年好聲音2》昨晚（28日）播出第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》下半場，繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。經過一輪激戰，與羅啟豪合唱《今天等我來》的譚輝智獲得91分，憑出色表現冧莊MVP。至於與顏志恒合唱《最佳損友》的梁浩賢僅獲80分，最終被Foul。

譚輝智（左）同羅啟豪終於合體喇！

兩位Super Shy好夾。

被封為「羅啟豪2.0」的譚輝智與本尊羅啟豪終極合體，同樣是Super Shy兼靚聲的二人合唱《今天等我來》，完美融合令人聽出耳油。二人未唱完肥媽已忍不住讚好，婉婉更笑言二人是《中年好聲音》中的Boy'z，肥媽大讚：「由個心去欣賞你哋，好似聽緊演唱會咁。」張佳添則說：「我話過輝智係《中2》嘅羅啟豪，你哋喺聲音上根本係失散咗嘅兄弟，輝智愈嚟愈散發到自信，由素人變到喺台上好揮瀟（自如），但仲有好純嘅感覺，繼續維持啦！」兩人獲得91分成昨晚最高分一組，輝智更冧莊MVP，愈戰愈強的輝智向啟豪大笠高帽說：「佢真係一個天才，咩歌都唱得好聽，令我大開眼界。」

合唱《今日》的林鉫徫與劉威煌同樣表現亮眼，兩位靚聲王一唱一和默契十足，林鉫徫事後笑言：「細細個就聽佢嘅歌，覺得我同佢把聲好夾，同埋大家識咗好耐，終於有機會合作！」最終二人獲得90分高分。陳慧嫻說：「威煌愈唱愈強呀，你哋兩個好有火花、好夾，聽得好感動同埋好開心。」張佳添則說：「你哋嗰種夾，我會形容為麵包搽牛油，實在太不可分割！」

林鉫徫（左）同劉威煌嘅演出同樣精彩。

林鉫徫（左）同劉威煌嘅演出同樣精彩。

林鉫徫同劉威煌都拎到90分。

陳慧嫻話劉威煌愈唱愈強。

昨晚14強名單正式誕生，分別是（排名不分先後）鄭梓浩、陳俞霏、陳蒨葶、王玥、林若盈、安雅希、顏米羔、沈宗賢、陳燕娜、古淖文、劉可、黃劍文、劉威煌和譚輝智。