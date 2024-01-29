林峯望與陳蕾MC張天賦合作　自爆年底或開唱：鍾意瞓喺紅館地板望

近幾年一直忙於影視工作的歌影視三棲藝人林峯，今年將全力瞓身音樂方面，新一年推出新歌《無傷大雅》。為宣傳新歌，林峯日前現身新城廣播，擔任星級嘉賓《原來生活好快樂》錄音訪問。問到幾耐無來電台？林峯笑言：「好耐，耐到我都唔記得咗。不過我覺得好親切，但冷氣好凍。哈哈！」程凱欣即提他已有6年，林峯即笑曬說：「有咁耐咩！」



林新一年推出新歌《無傷大雅》到處做宣傳

今次新歌組合十分新鮮，而提到作曲的吳林峰，林峯笑指：「對方當初第一句就是問我，知不知他以前不鍾意我？我話唔洗問，我哋同名，佢實俾同學玩咗好多年。亦因為咁，佢話留意我嘅歌好多年，好了解我的聲線。」

對於時隔多年再出新歌，林峯在訪問中透露唱片公司華納不停為他的新歌搵合作，「徐浩好好，令到我在錄音室好舒服。原本都好緊張，驚carry唔到首歌，但演戲絕對可以幫到唱歌，表達能力比較容易啲，快啲入狀態。」

鍾情紅館 每次綵排愛躺在地板望上去

繼2016年舉辦第五個個人演唱會的林峯，坦言好鍾意舞台，「我覺得香港藝人好犀利，唔止表演，仲飛天遁地好勁。」以往都在紅館舉行演唱會，談到啟德體育園將啟用，主場館可容納5萬人，林峯直指始終鍾情紅館，「睇過好多四面台場地，始終覺得紅館好有凝聚力，每一次在紅館綵排，都鍾意瞓喺紅館地板上面，望上去，就算未有觀眾入場都感受到力量。

林峯預告今年或再開個唱。

在訪問中，林峯大爆與唱片公司正在聊年底會否開演唱會，所以現在會多收一點歌，「希望計劃2、3個月再出一首新歌，但都會兼顧影視上面，好似電影拍攝。不過後半年會放一點時間在音樂上面。」眼見這幾年多了一班年青歌手又唱得，又作得，他表示希望有機會與同公司的MC張天賦和陳蕾合作。

自問唔會太寵個女

林峯笑指唔會太縱囡囡

與太太張馨月育有一女「格格」的林峯被台長程凱欣問及對於女兒學習態度，林峯說：「我唔會太寵個女，讀萬卷書不如行萬理路。希望趁呢個年紀要俾佢知規矩，人生最緊要開心，基本知識要知就可以，其他由女兒自由發揮。」