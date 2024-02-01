許冠傑開騷預告雙Gigi任嘉賓 女粉絲上前親吻搶Fo

歌神許冠傑（sam)今（1日）出席《許冠傑此時此處演唱會2024》宣傳活動，現場吸引不少歌迷捧場，場面非常熱鬧。甚至有粉絲走上前送鮮花之餘，更向Sam 索取擁抱及親吻臉頰，而他亦非常親民來者不拒，對粉絲相當之好。

許冠傑透露嘉賓有炎明熹同梁詠琪。（陳順禎攝）

當sam 手持吉他山場時，現場粉絲已叫不停，氣氛相當之好。隨後他亦非常識做，即席自彈自唱三首經典歌曲，包括，《大家跟住唱》、《滄海一聲笑》、《鐵塔凌魂》唱得動人，令一眾歌迷聽得如痴如醉。

最意想不到的是，視sam 為偶像的龍婷亦有驚喜現身，她還即場清唱對方的經典金曲《浪子心聲》，唱到一半時二人合唱，聲音相當合配。

現場有許多歌迷。（陳順禎攝）

而在接受訪問時提到演唱會票價與去年一模一樣，是不是故意有這個安排時，他就表示：「係呀！我哋希望大家留港消費，大家最緊要好玩。所以特別賣大包賣平飛，多啲人參與。（今次part 2演唱會醞釀幾耐？）上年做完之後醞釀緊，因為我哋上次意猶未盡，想繼續做。」

有粉絲上前親吻臉頰。（陳順禎攝）

續問到演唱會籌備進度及歌單進度如何時，Sam就表示：「揀咗好多，今次會唱好多舊年冇唱過嘅歌。（嘉賓方面呢？）我哋今次希望會搵到小龍女（龍婷），同埋兩個Gigi，一個係炎明熹，一個係我契女梁詠琪。（自冇有冇留意Gigi（炎明熹）嘅歌？）有呀！我好欣賞佢嘅歌聲同埋唱功。（有冇留意龍婷呢？）有呀佢唱得好好，好有感情。」除了以上幾位之外，Sam還會同來自香港兒童合唱團的100位小朋友合作，透露屆時會唱《學生歌》等經典歌曲。另外，他還透露有一環節特別是向黃霑致敬，找了對方一首舊歌，目前在練習中。

許冠傑一連演唱三首經典金曲。（陳順禎攝）

而提到兩位兒子許懷欣、許懷谷身體狀況如何時，他就表示：「好翻好多。（有冇督促佢哋？）叫佢哋多啲運動，同我一齊運動。」他還透露家裡裝有健身器材，幾乎每一晚都做運動。至於演唱會會不會加場，暫時他表明不知道。