Taylor Swift宣布4月推出新專輯　歌迷發現彩蛋關於舊愛Joe Alwyn

美國天后Taylor Swift昨日在《第66屆格林美頒獎典禮》上,獲得「年度大碟」和「最佳流行大碟」兩個大獎,成為格林美史上首位歌手四度奪「年度大碟」。Taylor興奮在台上宣布新專輯《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》將在4月19日發行,令大批歌迷感驚喜。

Taylor Swift昨日在第66屆格林美頒獎典禮上,獲得「年度大碟」和「最佳流行大碟」兩獎。(CFP)

Taylor Swift其後在Instagram上載了新專輯的封面,並曝光了收錄在新專輯的歌曲,當中更有與Post Malone及Florence and the machine合作的歌曲。

歌曲如下:

Fortnight(Feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out The Slammer

Florida!!! (feat. Florence and the machine)

Guilty As Sin?

Who's Afraid Of Little Old Me?

I Can Fix Him (No really, I can)

loml

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

The Manuscript

Taylor Swift宣布4月推出新專輯。(IG圖片)

新專輯名為《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》。(IG圖片)

每次Taylor推出新專輯,都會讓一眾歌迷討論究竟偶像隱藏了甚麼彩蛋,有歌迷發現當中有不少蛛絲馬跡,似乎專輯都指向舊愛Joe Alwyn。 新專輯名為《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》,而舊愛Joe Alwyn曾公開透露與好兄弟Paul Mescal及Andrew Scott的群組叫「The Tortured Mens' Club」。另外,新專輯的發行日,剛好是1775年北美殖民地發動革命,脫離英國獨立的戰爭日子,而Joe Alwyn正正就是英國人,令大家很好奇新歌中會透露什麼不為人知的秘密。