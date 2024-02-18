輕談淺唱不夜天｜即興爵士・餘音 Catch Live Jazz In These Bars

村上春樹曾經在作品中說：「1964那年15歲，我收到了一份特別的生日禮物——一張Art Blakey的The Jazz Messengers樂隊的演出門票，那是我第一次正經地聽爵士樂，結果立刻就被迷住了。這份禮物影響了我一生，我忽然被所謂爵士樂的這種音樂所魅惑，從此以後，我人生的大半都伴隨着這種音樂一起度過。」後來，他更在國分寺開了一家爵士樂咖啡廳，不為別的，只為一天到晚能聽爵士樂。你也想得到爵士的一夜啟蒙嗎？

由以前到現在，爵士表演場當然少不了藝穗會。

很多爵士酒館不喜歡做宣傳，甚至連愛好者們也會保守秘密。

人生的第一場即興爵士

英國知名爵士樂手Courtney Pine曾說：「誰說年輕的不愛聽爵士樂？他們只是不曉得自己正在聽爵士。」爵士欣賞文化一直流動着，在電台廣播、咖啡館、餐廳、書店、飛機上，甚至商場洗手間、酒店大堂也常聽到爵士樂，時而慵懶、時而跳脫，就像空氣一樣與我們的生活渾然天成。

曾經的Sense 99一星期只開放數天，一晚是Jazz Night，只放爵士樂，其餘只有兩至三天開放給公眾。

這一切都是來自一班四面八方的耕作者，看得見的有音樂人、樂評人、音樂發燒友，亦有一些是看不見的。他們幾十年如一日默默地耕耘着，以「千金散盡還復來」的氣概堅持着。說真的，我從沒見過開爵士酒館的人會發財。童年時，家裡習慣性循環播着父親的數十隻黑膠珍藏——Frank Sinatra、Charlie Parker、Art Blakey、Miles Davis、Fletcher Henderson……還有少年時美式餐廳當道，更少不了Billie Holiday、Ella Fitzgerald、Louis Armstrong等。但說到底，我當時還是紙上談兵般，不太了解他們。

64吧在1990至2004年期間是藝術人與傳媒人的集中地。

直至我遇上「64吧」，那是一個還未室內禁煙的年代，一室濃烈的酒氣煙絲味，鼎沸的人聲混雜着微弱的音樂，場內的人看似每個人都認識對方，牆上掛着不規則的掛着油畫、黑白照片，一室二手家具，書櫃滲着舊書香。

香港的Café Carlyle和紐約的一樣，暫時只招待會員，它屬於一個比較小型、私密的地方。

不知何時，在暗角處有一位頭髮斑白、滿臉鬚根、嘴角吊煙的人，順手拈來一支結他，有一句沒一句地彈出數個音符，但又似乎繼續參與着朋友的話題。吧枱上，突然有人拿出二胡，沒有約定地配合着那數個音符，慢慢地像傳染病一樣彈奏起來。人群中也多了數位樂手隨意加入配合着，場內的氣氛自然而然地變成音樂為主體，看着樂手之間巧妙的互動。有時一個眼神、一個手勢，就能引發新一段旋律。偶爾，人客會給樂手贈酒，一整晚有呢喃地彈奏着的，有瘋狂地跳動着的，一切都沒有排練預備，就像在街上遇上閑聊幾句的自然，就這樣一分一秒的過去，那是我人生看到的第一場即興爵士。

這是Chez Trente曾經的場地，現在已搬去新地點。如有興趣的樂迷，便要自行聯絡Chez Trente參加活動了，它從來不做宣傳，非常神秘。

巷頭環尾的隱蔽酒館

經過「64吧」的洗禮，我展開了在中上環大街小巷各類型爵士酒館的尋幽之旅，亦看到它們的興衰聚散，特別是近年在疫情下更難以經營，Gecko、Peel Fresco、Jazz Club、BB Jazz Lounge、Club Deluxe、Club 71、Sense 99也相繼曲終人散。以上有否曾是你所愛的？

這個龍頭十幾年間凝視多少人遠離現實。

這個龍頭由石塘咀搬到Visage One、Visage Two，再到Sense 99，但這些地方都變成了曾經。

很多爵士酒館都不做宣傳，尤其是隱蔽小店，因為經營模式崇尚以人為本，瀟灑隨意便注定了旺丁不旺財的格局。然而，有趣的是無論市道如何不景，只要你細心尋找，爵士酒館總會蘊藏在大街小巷，春風吹又生地再生萌芽。Fountain de Chopin、Visage One、留白Livehouse、Wontonmeen細蓉、Chez Trente、Salon 10、Kind of Brew、Carlyle & Co.、Cheek to Cheek……不能盡錄。它們未必能讓你一夜成為爵士通，但絕對有機會開發你對音樂的可能性，在這軌跡上可能有一天我們會有緣遇上。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。https：//www.rthk.hk/radio/radio2/programme/keepuco