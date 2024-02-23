湯唯拍攝《Shh》MV　感謝IU李知恩3大暖心行徑︰你這般如此細緻

韓國歌手IU李知恩，早前發出30秒預告，公布最新專輯《The Winning》中的一首歌曲《Shh》，找來影后湯唯演出，更披露會由IU飾演湯唯的媽媽。MV於昨晚（22/2）正式上架，而二人隨即在社交平台上分享互寫給對方的答謝信，湯唯更提起IU在拍攝當日的暖心行徑。



湯唯在MV中以神秘女子出現。（影片截圖）

IU的造型亦富一份科幻感覺。（影片截圖）

MV故事圍繞兩位女性，其中一段IU李知恩與一位孩子的互動情節，讓歌迷猜測湯唯飾演的H為IU李知恩飾演的S的女兒。兩位女神合作後，都有互寫感謝信給對方，而在MV發布後便各自在社交平台公開。

IU在社交平台分享一張片場合照。（IU@IG）

其中湯唯在帖文中寫道：「尤記我們拍MV那天的南韓特別特別冷，可我收到了知恩你給的暖暖的毛衣，和暖心的卡片，還有暖胃的巧克力，像你這般如此細緻，很感謝！也因為 《shh》，我翻出了小時候和媽媽一起的照片，仔細端詳了很久很久。把我對你和你家人的祝福隨信捎去，過年好！」

這是湯唯與IU的「母女」合照。（湯唯＠IG）

湯唯為今次MV，亦專程翻出兒時與媽媽的合照。（湯唯＠IG）

湯唯為展示IU送上的賀卡。（湯唯＠IG）

入面以英及韓文寫上感受。（湯唯＠IG）

至於IU李知恩，則以英文及韓文在賀卡上向湯唯表達謝意，不單稱讚湯唯如謎一般的美，既充滿複雜美而又不輕易被標準化的女性。更表示︰「與你合作是我的榮幸。我挑選了一些可能適合你的禮物，願你保持健康，別著涼。我永遠對你傾心。」