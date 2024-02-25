炎明熹為演唱會出新歌《透光者》　黑天鵝造型跳芭蕾舞獲讚有潛質

炎明熹（Gigi）去年的在九龍灣國際展貿中心匯星《炎明熹Gi-FORCE演唱會》舉行的演唱會，尾場因惡劣天氣取消，並宣布改期至4月13日，再加一場4月14日場次，門票明天（26/2）正式公開發售。Gigi開Show前推出新歌《透光者》，在MV中更首度挑戰芭蕾舞。

Gigi在新歌《透光者》MV中首度挑戰芭蕾舞者造型。

由ZT作曲、薑檸樂填詞、Perry Lau編曲、謝國維監製的全新作品《透光者》，講述單戀而被對方視而不見，活像一個有生命但被當作透明的物質。要表達出這份單戀的孤獨，導演Roydon以芭蕾舞貫穿MV畫面，兩位專業芭蕾舞者飾演白天鵝，而Gigi則扮演被忽略的黑天鵝。

兩位專業芭蕾舞者飾演白天鵝，而Gigi則扮演被忽略的黑天鵝。

MV導演Roydon說：「我睇完份歌詞，有一種好孤獨嘅感覺，即使你有你吸引嘅地方，但你所愛嘅人唔識去欣賞你，呢種孤獨嘅感覺，其實喺疫情嘅時候，大家都有經歷過，所以我想將呢個想法，融入喺MV畫面裡面，希望出嚟嘅效果同你首歌可以吻合。」因為加入了芭蕾舞的元素，導演安排了老師，即場教Gigi跳舞動作，雖然從未接觸過，但Gigi跳起來卻有板有眼，獲老師大讚有潛質，並鼓勵她學習芭蕾舞。

Gigi從未接觸芭蕾舞，但在老師指導下，她亦很快上手。

老師大讚Gigi跳芭蕾舞的舞姿有板有眼，鼓勵她可考慮之後學跳芭蕾舞。

Gigi進一步解釋歌曲意念：「其實黑白天鵝呢個設定，係想帶出一個訊息，無論白天鵝有幾古典、優雅，黑天鵝無需要去改變自己成為白天鵝，因為你有你自己獨特嘅氣質，每個人都應該做番自己。所以MV入面，兩位芭蕾舞舞蹈員係跳傳統嘅芭蕾舞，而我嘅舞蹈係有少少唔同，希望去表達出唔需要為迎合對方改變自己呢個訊息，不過今次跳舞，對我嚟講係一種挑戰，好多謝老師幫我排舞。」

「黑天鵝」Gigi說：「無需要去改變自己成為白天鵝，因為你有你自己獨特嘅氣質。」

至於錄製《透光者》時，Gigi透露用了另一把聲線去演繹，她說：「當日錄完，聽返自己把聲，感覺有少少唔同，希望大家聽完，會喜歡另一把聲音嘅我，對呢首歌有一番體會，當然最重要係大家都會喜歡我呢首新歌《透光者》。」

新歌《透光者》將於本周二（二月二十七日）下午在電台首播，MV於同日晚上推出，身為Gigi的忠粉絕不能錯過。

Gigi透露用了另一把聲線去演繹《透光者》。