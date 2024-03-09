王雙駿音樂會｜Jer打頭陣　王雙駿謝Jeremy粉絲舉牌：好似我Fans

由【電笠】主辦、殿堂級音樂製作人王雙駿（Carl叔）首個音樂會《王雙駿HATS ON 音樂會 While the Music Lasts》今晚（9日）在香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行，事前已公布今次演出單位有謝霆鋒、麥浚龍、柳應廷、李駿傑、吳林峰及& The Duo Band等。王雙駿（Carl叔叔）在行內與多位歌手歷年來合作無間，方皓玟、Rubberband的6號、傅珮嘉等現身睇Show。

音樂會以Carl “dafreak” Wong 介紹王雙駿登場，而他除了是音樂總監，亦負責彈Bass。（葉志明攝）

音樂會約於7點40開場，先介紹一眾樂隊以及王雙駿隆重登場，第一章節為《NEW AGE》，先由MIRROR的柳應廷（Jer）打頭陣，他前一晚已在社交平台揚言：「聽日會幫你炸爆個台佢🤘🏻」而Jer一上台已唱出超高難度的《狂人日記》、《砂之器》、《人類群星閃耀時》，今次是Jer首次將三部曲順住唱，之後他說：「好想喺呢度藉呢個台多謝Carl叔叔，我出道到而家嘅歌都係佢幫我監製，畀啲掌聲佢，因為Carl叔係一個好似爸爸咁樣嘅角色，一路以嚟睇住我成長，畀咗好多意見我，無論音樂上面定點，佢都畀咗好多好好嘅意見我點樣去行，我嘅音樂如果冇Carl叔喺度，係建立唔到阿Jer呢個人，所以真係好多謝Carl叔，亦好放任畀我玩我鍾意嘅音樂，所以今日好榮幸來到呢個台上面為佢表演。」

柳應廷（Jer）是首位登場的歌手，接連唱出《狂人日記》、《砂之器》、《人類群星閃耀時》三部曲。（葉志明攝）

柳應廷說若沒有王雙駿，根本不會有阿Jer這個人。（葉志明攝）

第二位歌手同樣是MIRROR成員李駿傑（Jeremy），他唱完《半》和《You First》後感謝Carl叔叔：「好開心可以做到Carl叔叔嘅嘉賓，因為佢係我solo嘅監製，去到今年已經係第三年，一路以嚟其實Carl叔叔都畀咗好多input、信心我，因為我真係一個好冇信心嘅人，每一次錄音佢一定畀到100%嘅信心我，所以好多謝佢！」

李駿傑（Jeremy）為第二位嘉賓，他獲王雙駿大讚努力。（葉志明攝）

而Carl叔叔此時卻笑說反而要多謝Jeremy，因為他的粉絲舉住「駿」字燈牌，好像為自己打氣：「我而家好似見到有好多我嘅fans，有好多『駿』字喺度，每次同你做演出嘅時候可以自High。」他說這年頭很少有Jeremy那樣努力為實踐夢想追夢的年青人，「佢120%嘅力量都係擺晒落去佢想做嘅嘢度，所以作為一個監製，呢啲係好筍㗎，唔會話係咁踢佢都唔郁，佢令我都覺得要努力啲先得，佢係一個好好嘅動力，所以我都要多謝返佢！」然後Jeremy更驚喜唱出王雙駿作曲、編曲、監製，容祖兒原唱的桃色冒險。