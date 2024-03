王雙駿與主辦還原意外經過　交代樂手傷勢：從5呎台墮下清醒送院

王雙駿(Carl叔叔)首個音樂會《王雙駿HATS ON 音樂會 While the Music Lasts》昨晚(9日)在香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行,演出期間發生舞台意外,樂手叉錯腳墮台,要送院治理,演出一度中斷近25分鐘。音樂會結束後,王雙駿連同【電笠】總監阿昱受訪,並交代事件。

音樂會結束後,王雙駿與【電笠】總監阿昱受訪,並交代舞台意外經過。(葉志明攝)

王雙駿還原意外發生經過說:「其實都係個台黑,佢哋一唔為意就踏空咗,好彩我哋個升降台就唔係好高,呢個係不幸中之大幸,希望只係擦損吓,都要等佢去醫院檢查咗之後先知係點。」他透露升降台約5呎高,受傷的Paul是負責吹小號的澳洲樂手,二人合作超過10年。王雙駿指,暫時知道對方擦傷大腿,有甩皮,但冇撞傷頭,送院前都清醒及有講有笑,希望只是皮外傷,詳細情況都要等對方去醫院做檢查後才清楚,而王雙駿亦會趕去醫院探望對方。

王雙駿說,事發後自己因未清楚對方情況而感到驚慌,亦有一刻猶豫應否繼續演出。(葉志明攝)

王雙駿坦言事發一刻好驚,因不知情況是否嚴重,後來見對方識講笑才稍為放心。被問可有想過中止音樂會,他承認有一刻閃過這個念頭,「當時我唔係好sure阿Paul係咩情況,但係佢跌完,我哋同佢傾返偈、講笑,見到佢都清醒,我哋就放心啲。佢都叫我哋繼續,咁我哋就OK。」

當講到有否與下位登場的嘉賓陳奕迅商量演出是否應該繼續,他續說:「有嘅,我哋喺台底一路都陪住阿Paul,一路睇住佢,到睇住佢上咗救護車我哋先至紓一口氣,深呼吸,繼續啦。始終出面有好多觀眾一場嚟到,我覺得我哋嘅責任都要將個表演做埋落去,呢個係專業呀嘛,無論點都好,我哋做到嘅一定會做。」他指Paul都強調「The show must go on」,自己心情雖然有受影響,但相信台前幕後每一位表演者,都想將辛苦排練的成果呈現給觀眾。

王雙駿透露,自己與陳奕迅等人一直在台下陪伴樂手Paul,直至對方上白車,才鬆一口氣。(葉志明攝)

講到舞台安全問題,王雙駿表示:「安全,因為而家喺香港做一個表演,我哋舞台同埋各樣嘢,無論天花上面啲燈或者喇叭,所有嘢都要經過政府好嚴謹嘅審查先會批。我哋都改咗好多次,盡量想所有嘢都係安全之中嘅安全,當然啱啱發生咗呢件事係有啲唔開心,始終都係意外,有時避免唔到,好希望阿Paul可以快啲好返。(之前有冇踩台?)有,一定有綵排,冇綵排我哋唔會開Show,全部都排過晒,唔排過係開唔到Show。」

王雙駿強調舞台絕對安全,亦經過政府嚴格審批,事前台前幕後都有做綵排。(葉志明攝)

而主辦單位【電笠】總監阿昱就對記者說:「我諗我哋大家都唔開心,都知好多唔同觀眾或者傳媒朋友過到嚟都係想睇一個好嘅Show,台上嘅樂手都係為咗個Show付出咗好多,我相信佢哋嚟到呢度,發生咗呢個意外,每個人包括我在內都好唔開心。好彩有買咗保險,亦都有同事即刻送佢去醫院密切留意個情況。以我而家所知,Touch wood都唔係好嚴重嘅傷,我哋都會繼續跟進。阿Paul佢特登過嚟,我哋有責任令佢平安返屋企,所以呢段時間都會密切留意住。」