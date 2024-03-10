王雙駿與主辦還原意外經過　交代樂手傷勢：從5呎台墮下清醒送院

王雙駿（Carl叔叔）首個音樂會《王雙駿HATS ON 音樂會 While the Music Lasts》昨晚（9日）在香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行，演出期間發生舞台意外，樂手叉錯腳墮台，要送院治理，演出一度中斷近25分鐘。音樂會結束後，王雙駿連同【電笠】總監阿昱受訪，並交代事件。

音樂會結束後，王雙駿與【電笠】總監阿昱受訪，並交代舞台意外經過。（葉志明攝）

王雙駿還原意外發生經過說：「其實都係個台黑，佢哋一唔為意就踏空咗，好彩我哋個升降台就唔係好高，呢個係不幸中之大幸，希望只係擦損吓，都要等佢去醫院檢查咗之後先知係點。」他透露升降台約5呎高，受傷的Paul是負責吹小號的澳洲樂手，二人合作超過10年。王雙駿指，暫時知道對方擦傷大腿，有甩皮，但冇撞傷頭，送院前都清醒及有講有笑，希望只是皮外傷，詳細情況都要等對方去醫院做檢查後才清楚，而王雙駿亦會趕去醫院探望對方。

王雙駿說，事發後自己因未清楚對方情況而感到驚慌，亦有一刻猶豫應否繼續演出。（葉志明攝）

王雙駿坦言事發一刻好驚，因不知情況是否嚴重，後來見對方識講笑才稍為放心。被問可有想過中止音樂會，他承認有一刻閃過這個念頭，「當時我唔係好sure阿Paul係咩情況，但係佢跌完，我哋同佢傾返偈、講笑，見到佢都清醒，我哋就放心啲。佢都叫我哋繼續，咁我哋就OK。」

當講到有否與下位登場的嘉賓陳奕迅商量演出是否應該繼續，他續說：「有嘅，我哋喺台底一路都陪住阿Paul，一路睇住佢，到睇住佢上咗救護車我哋先至紓一口氣，深呼吸，繼續啦。始終出面有好多觀眾一場嚟到，我覺得我哋嘅責任都要將個表演做埋落去，呢個係專業呀嘛，無論點都好，我哋做到嘅一定會做。」他指Paul都強調「The show must go on」，自己心情雖然有受影響，但相信台前幕後每一位表演者，都想將辛苦排練的成果呈現給觀眾。

王雙駿透露，自己與陳奕迅等人一直在台下陪伴樂手Paul，直至對方上白車，才鬆一口氣。（葉志明攝）

講到舞台安全問題，王雙駿表示：「安全，因為而家喺香港做一個表演，我哋舞台同埋各樣嘢，無論天花上面啲燈或者喇叭，所有嘢都要經過政府好嚴謹嘅審查先會批。我哋都改咗好多次，盡量想所有嘢都係安全之中嘅安全，當然啱啱發生咗呢件事係有啲唔開心，始終都係意外，有時避免唔到，好希望阿Paul可以快啲好返。（之前有冇踩台？）有，一定有綵排，冇綵排我哋唔會開Show，全部都排過晒，唔排過係開唔到Show。」

王雙駿強調舞台絕對安全，亦經過政府嚴格審批，事前台前幕後都有做綵排。（葉志明攝）

而主辦單位【電笠】總監阿昱就對記者說：「我諗我哋大家都唔開心，都知好多唔同觀眾或者傳媒朋友過到嚟都係想睇一個好嘅Show，台上嘅樂手都係為咗個Show付出咗好多，我相信佢哋嚟到呢度，發生咗呢個意外，每個人包括我在內都好唔開心。好彩有買咗保險，亦都有同事即刻送佢去醫院密切留意個情況。以我而家所知，Touch wood都唔係好嚴重嘅傷，我哋都會繼續跟進。阿Paul佢特登過嚟，我哋有責任令佢平安返屋企，所以呢段時間都會密切留意住。」