女朋友七夕禮物推薦2025｜30+實用推薦：首飾／手袋／毛公仔

【女朋友禮物2025｜女生禮物推薦】每逢到重要節日，或是女朋友、身邊女性朋友、親友生日，又要開始苦惱要為她送上怎樣的實用又好看的禮物。畢竟總是鮮花或晚餐就未免有點普通，但當加上一份用心準備的禮物，就加分不少！這次「01女生」為大家集合多個不同類型的禮物提案，不論送禮對象是氣質型還是型格路線的女生，都能從中為她挑選到合適的禮物！



女朋友七夕禮物推薦1. ARAVEL Rove Vegan Leather-Trimmed EcoCraft Twill Duffle Bag

購買方法：NET-A-PORTER （HK$2,383，原價HK$3,071）

若然兩人熱愛旅行放鬆的話，這款手袋便適合不過。手袋容量較大，可以放置多樣大型物品，加上牛角袋型設計，展現出時尚和獨特的一面。手袋使用44個回收膠樽、結合純素皮革和環保工藝等，非常時尚和實用之餘，亦愛護環境。

女朋友七夕禮物推薦｜PARAVEL Rove Vegan Leather-Trimmed EcoCraft Twill Duffle Bag (NET-A-PORTER)

女朋友七夕禮物推薦2. Tom Dixon Underground Medium Scented Candle 250g

購買方法：NET-A-PORTER （HK$271，原價HK$541.67）

為家居提供舒適療癒的環境氛圍，以檸檬作為前調，締造清新感覺，糅合帶辛辣感的海地豆蔻心及薑，散發中性型格的感覺。香氛蠟燭設計簡約俐落，加入仿舊設計，締造時尚魅力質感。

女朋友七夕禮物推薦｜Tom Dixon Underground Medium Scented Candle 250g (NET-A-PORTER)

女朋友七夕禮物推薦3. JACQUEMUS Gelato Striped Cotton-Twill Bucket Hat

購買方法：NET-A-PORTER （HK$650，原價HK$1,300）

透過如扭紋般的曲線，加上柔和的啡白色混搭，展現出悠閒和優雅的魅力。帽子剪裁較能遮蓋面部，有效修飾面形，打造小臉效果。帽子中間縫有手寫名字，展現出靜奢和精緻感覺。

女朋友七夕禮物推薦｜JACQUEMUS Gelato Striped Cotton-Twill Bucket Hat (NET-A-PORTER)

女朋友七夕禮物推薦4. TOTEME Bucket textured-leather tote HK$8,900

北歐小眾品牌TOTEME的產品以簡約且精緻，吸引不少喜歡低調的女生使用。這款水桶手袋採用棕褐色紋理皮革，內裡則是絨面革，於意大利精心製作而成。手袋擁有柔和線條，備有頂部手把以及可拆卸可調式肩帶，不論哪種揹法，都能營造出知性優雅的造型。

女朋友禮物推薦5. JellyCat 毛絨公仔（價格視乎款式）

JellyCat 的毛絨公仔以極其柔軟舒適觸感及可愛模樣，使得不論是大人還是小朋友都愛不釋手，當中以Bunny兔子、雪龍、牛油果等公仔，最為受歡迎，作為禮物可說是不出錯的選擇。而假如看著琳琅滿目的款式有點無從下手，早前網絡上出現過一個Jellycat公仔生日對照表，跟著表格為摯愛選購也是不錯的選擇。此外，品牌也會根據不同節日推出限定款式，也是很值得入手！

女朋友禮物推薦6. Crybaby 眼淚工廠系列公仔盲盒 HK$81/1個；HK$972/整套12個

近年爆紅的「Crybaby」雖然有著哭泣的外表，看似不太適合作為禮物，但其可愛的設計及背後意義，使瞬速擄獲女生們的心，更成為LISA的新寵！「Crybaby」的設計師Molly認為：「哭是很正常的事，是一個很正常的情緒。」而且每個Crybaby哭泣的原因都不同，讓人想一一收集，其中Crybaby 眼淚工廠系列公仔盲盒，更是長期缺貨！

女朋友禮物推薦｜Crybaby 眼淚工廠系列公仔盲盒 HK$81/1個；HK$972/整套12個 （圖片來源：POP MART官網）

女朋友七夕禮物推薦7. Labubu THE MONSTERS-心動馬卡龍塘膠臉盲盒 HK$120/1個；HK$720/整套6個

Labubu是近年另一個火遍全球的公仔，尤其在BLACKPINK成員LISA和Rosé的分享後，更是成為女生們爭相入手的公仔！其中THE MONSTERS心動馬卡龍塘膠臉盲盒，是最受歡迎系列之一，而且這款還有掛扣，可以掛在手袋或是鑰匙上，更受女生歡迎！

女朋友禮物推薦｜Labubu THE MONSTERS-心動馬卡龍塘膠臉盲盒 HK$120/1個；HK$720/整套6個 （圖片來源：POP MART官網）

女朋友禮物推薦8. Future Classics Scarf-Detailed Top HK$2,080

Future Classics在日本廣受時尚愛好者的青睞，每一件單品都展現女性的優雅與自信。Medium Boat Tote擁有流暢的線條和摺疊側邊的細緻設計，使其成為前衛風格的完美配件，兼具實用性與時尚感。這款手提袋採用100%柔軟的卵石紋牛皮，為女生們提供無與倫比的質感與耐用性，無論是日常出行還是特別場合，都隨時隨地展現獨特風格。

女朋友禮物推薦8. Future Classics Scarf-Detailed Top HK$2,080（kapok）

女朋友禮物推薦9. Narciso Rodriguez all of me intense 淡香精

Narciso Rodriguez的all of me intense淡香精，將經典的玫瑰和大膽的天竺葵相結合，帶來更濃郁及多樣變化的麝香花香香氣，展現出女性大膽、自信和自愛的面貌。香水以精緻的黑鳶尾和優雅沙巴茉莉原精作為開端，香氣逐漸演變為玫瑰百葉和波旁天竺葵的二重奏，再將引人注目的和弦與紫丁香和誘惑的晚香玉結合，形成大膽迷人的花香調。此後，是以澳大利亞的檀香和帶有香草氣息的乳香麝香環繞著花香核心，在深邃溫暖的香草中留下持久濃郁的餘香，流露出豐富且充滿層次的氣息。

女朋友禮物推薦｜Narciso Rodriguez all of me intense 淡香精 （品牌提供）

女朋友禮物推薦10. Burberry Goddess Eau de Parfum Intense香氛 HK$780/30ml；HK$1,170/50ml；HK$1,660/100ml

可以為女朋友送上溫暖醉人的香水，Burberry最新的Goddess Eau de Parfum Intense香氛 ，是以夕陽彩霞的色調汲取靈感，優雅的方形香氛瓶以金色徽章點綴，而深杏色包裝則添上取材自華達呢的金色標籤。香調馥郁醉人，散發迷人木調。香氛加入全新的雲呢嗱木，以四重雲呢嗱成分與明亮的薰衣草精華融合，交織出巧妙平衡的芳香。最後加入廣藿香，為香氛增添自信嫵媚的氣息，並帶出豐沛脫俗的煙燻餘韻，令香氣更加濃郁沁人，彰顯香水的懾人魅力。

女朋友禮物推薦｜Burberry Goddess Eau de Parfum Intense香氛 HK$780/30ml；HK$1,170/50ml；HK$1,660/100ml（品牌提供）

女朋友禮物推薦11. BYREDO 限量Mojave Ghost無酒精淡香精 100ml HK$2,200

香水無疑是送禮的最佳選擇之一，Byredo最新推出的限量版無酒精Mojave Ghost，減少肌膚的刺激，尤其親膚的配方可安心噴灑在肌膚和髮絲上，適合過敏膚質。此外，香氣以水為基底可帶來清新又輕盈的氣息，配上甜美的牙買加人心果，與清香粉嫩的紫羅蘭與柔和的檀香木完美糅合，最後再慢慢透出溫暖的麝香、清爽的琥珀和雪松木，香氣低調又優雅。

女朋友禮物推薦｜BYREDO 限量Mojave Ghost無酒精淡香精 100ml HK$2,200（品牌提供）

女朋友禮物推薦12. Les Néréides Last Harvest系列Apple and Apple Blossom Hoop Earrings HK$1,420

Les Néréides的Last Harvest系列Apple and Apple Blossom Hoop耳環，將清新脫俗的白色蘋果花和活力四射的紅蘋果，配襯精緻高雅的紅色瑪瑙珠和紅色刻面寶石，將大自然元素巧妙融入設計當中，以獨特的法式設計創造出細緻、簡約又不失優雅的輕珠寶，適合任何場合配戴。

女朋友禮物推薦｜Les Néréides Last Harvest系列Apple and Apple Blossom Hoop Earrings HK$1,420（品牌提供）

女朋友禮物推薦13. Dior Petit CD 頸鏈 HK$6,500

Dior所推出的Petit CD頸鏈，設計典雅時尚。產品採用雙層鏈帶設計，以粉紅色飾面金屬精製而成，配以粉紅色樹脂珍珠作點綴，以粉紅色色調水晶鋪鑲而成的CD標誌作為吊墜，令設計更臻完美。

女朋友禮物推薦14. Laifen Mini 負離子高速風筒 HK$799

對於擁有一頭長髮的女生而言，送上一個輕盈又能快速吹乾髮絲的風筒，無疑是最佳選擇。Laifen 所推出的Mini 負離子高速風筒，迷你小巧又輕盈，置於居家中不佔空間。風筒擁有強大性能，其轉速高達110,000的高速無刷摩打，以強勁風力在短時間內吹乾髮絲；而負離子處理器包含2億個負離子，幫助中和頭髮靜電，減少毛躁，令髮絲更柔順。風筒共4款治愈色調，分別是抹茶綠、冰川藍、牛奶粉和珠光白，配搭機身微粒細膩觸感漆，讓人愛不釋手。

女朋友禮物推薦15. Nu Skin ageLOC® WellSpa iO®基礎套裝 HK$4,128

忙碌工作後，都會希望回到家中可以好好仔息放鬆，Nu Skin的ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀，不僅可以舒緩身體肌肉酸痛，還可促進肌膚循環賦活新肌。美體儀採用智慧調節微電流技術，在每次使用過程中以超過每秒80次的頻率持續評估肌膚的導電率，然後根據評估結果調整儀器的電流強度，提供最舒適和有效的護理體驗。 此外配合波浪型設計金屬導頭完美貼合人體輪廓，適用於手臂、腹部、小腿及大腿等部位，照顧到身體每個部位。

女朋友禮物推薦｜Nu Skin ageLOC® WellSpa iO®基礎套裝 HK$4,128（品牌提供）

女朋友禮物推薦16. agnès b. CAFÉ 蛋糕

生日或是慶祝重要節目又怎能少了蛋糕，agnès b. CAFÉ所推出的蛋糕有著法式的優雅和精緻，用材更是經精心挑選，是視覺和味覺的雙重享受。品牌推出了多款蛋糕，包括Pistachio berry jelly cake、Yuzu jelly & matcha sponge mousse cake、Black sesame and hojicha Cake以及Earl grey chocolate mousse cake，滿足不同人的口味。

女朋友禮物推薦17. Gucci Beauty Rouge à Lèvres Satin唇膏 HK$390

精緻的唇膏總讓人無法抗拒，Gucci Rouge à Lèvres Satin唇膏採用華麗的金色管物，並精美的裝飾藝術圖案，令人眼前一亮。唇膏富含油分、蠟和樹脂的配方柔滑易推，質感舒適滋潤，此外色澤豔麗濃厚，輕輕一抹即有持久絲緞妝效，目前共推出6色，輕易選出心儀色彩。

女朋友七夕禮物推薦｜Gucci Beauty Rouge à Lèvres Satin唇膏 HK$390（品牌提供）

女朋友禮物推薦18. LG Pra.L Intensive Multicare 五合一射頻嫩膚儀 HK$5,490

LG Pra.L的五合一射頻嫩膚儀，5種不同的專業技術來增強肌膚彈性，包括RF射頻、超聲波導入、離子導入、微電流及紅光LED。其中射頻能刺激膠原蛋白生長；而微電流可改善內外皮膚彈性；紅光LED則能修復受損的皮膚；低頻超聲波增強護膚品營養的吸收效果；離子導入技術則可促進護膚營養的吸收，集多種功效於一機中，解決肌膚不同時候的需要。

女朋友禮物推薦｜LG Pra.L Intensive Multicare 五合一射頻嫩膚儀 HK$5,490（品牌提供）

女朋友禮物推薦19. CASETiFY x 日本人氣貓咪 Mofusand藝術家系列手機保護殼 HK$549起

愛貓人士不能錯過CASETiFY與日本人氣貓咪角色 Mofusand，合作推出的最新藝術家系列。該系列以「Happy Tea Time with Mofusand!」為主題，為人氣可愛貓咪角色加入了包括馬卡龍和冬甩等誘人甜品設計元素，為指定 Apple和 Android手機型號的強悍防摔保護殼和鏡面保護殼等，當中3款特別設計的手機殼更提供個人化選項，讓大家可以在充滿玩味的設計上添加喵星人的名字。

女朋友禮物推薦20. agnès b. 皮革卡片套 HK$990

許多女生都愛用精緻甜美的小廢包，一個小小的皮革卡片套就很重要了！agnès b.的皮革卡片套，設計簡約大方，可收納多張卡片及紙幣，非常實用！皮革卡片套飾有淺金色的品牌標誌牌，採用十字紋壓花皮革製成，材料耐刮可以長久使用，此外，卡片套內部使用雙色皮革設計，富設計感。

女朋友禮物推薦｜agnès b. 皮革卡片套 HK$990（agnès b. 官網）

女朋友禮物推薦21. TUMI Voyageur Lex 迷你斜揹袋 HK$2,200

TUMI在Voyageur 皮革系列中，推出專為現代女性而設計的 Lex 斜揹袋，備有兩種尺寸選擇，無論是跨國旅遊或是日常約會，皆能完美配襯。斜揹袋主要採用了皮革製作而成，帶可擦拭襯裡，可安心存放化妝品。斜揹袋除了有可拆除及調節長度的斜揹帶，還帶有頂部手柄，多種揹法適合不同穿搭造型。

女朋友七夕禮物推薦｜TUMI Voyageur Lex 迷你斜揹袋 HK$2,200（品牌提供）

女朋友禮物推薦22. Tea WG 夏日冰茶包禮盒 HK$268

嗜茶女生不能錯過，Tea WG所推出夏日冰茶包禮盒，一盒就囊括今個夏季品牌備受歡迎的茗茶，共15款手工冰茶包，包括1837紅茶、法式伯爵茶及盛夏緋紅等熱銷茗茶。每款茶包均為獨立包裝，以棉線手工縫製而成，特別選用特長棉繩，方便直接放入玻璃茶壺或杯中浸泡，盡享夏日雅緻的沁涼時光。

女朋友七夕禮物推薦｜Tea WG 夏日冰茶包禮盒 HK$268（品牌提供）

女朋友禮物推薦23. SWAROVSKI Imber 手鏈 HK$1,250

首飾可以時常配戴，絕對是不錯的選擇。而SWAROVSKI Imber 手鏈集合各種充滿活力的形狀，簡單同時擁有獨特的閃耀。手鍊採用鍍金色調設計，配上寬鬆邊框鑲嵌的耀眼圓形切割 Swarovski水晶，當戴上手腕後時刻散發著獨特光芒。

女朋友禮物推薦｜SWAROVSKI Imber 手鏈 HK$1,250（SWAROVSKI官網）

女朋友禮物推薦24. TEA CHÂTEAU 花茶桂花烏龍 小茶囊HK$119/盒，大茶囊HK$139/盒；茉莉龍珠小茶囊HK$99/盒，大茶囊HK$109/盒

TEA CHÂTEAU的膠囊機所帶來的新型茶飲養生，深受忙碌都市女生歡迎，操作簡單，輕易就能喝上一杯集茶香、茶味、品質與健康的好茶。其中兩款皇牌花茶桂花烏龍和茉莉龍珠，更是運用多重窨製工藝無論香氣和口味都是進一步昇華，前者茶質香甜細膩，回甘度和烘焙度十足；後者則是充滿茉莉清香，口味帶蜜糖甜香而回甘，而且舒緩焦慮情緒及緩解燥熱上火體質的各種不適。

女朋友禮物推薦25. Glampalm X Davines - GP225專業2合1震動修護亮澤造型套裝 HK$2,380

Glampalm與Davines聯乘推出的造型套裝，一套就包括了Glampalm GP225 震動導入修護造型夾、Davines OI 東方美人護髮噴霧50ml及Davines OI 東方美人護髮油50ml，是非常實用的禮物。尤其造型夾獨有的60度微溫 (Clinic Mode) 導入護髮及微震動模式(VIB Mode)，輸出每分鐘達 8000 次微震，可以將修護精華導入到髮絲每一寸，可在做造型同時護髮！此外，造型夾的發熱板採用了專利Healing Stone™礦物陶瓷塗層，增加負離子釋放量，令秀髮更柔順亮澤且有效地把頭髮所受的熱力傷害減到最低。

女朋友禮物推薦｜Glampalm X Davines - GP225專業2合1震動修護亮澤造型套裝 HK$2,380（品牌提供）

女朋友禮物推薦26. Laura Mercier 極緻全效養膚底霜 HK$370/30ml；HK$200/15ml

送上美妝品也是不出錯的選擇！Laura Mercier的極緻全效養膚底霜，蘊含高達85%精華級活膚成分，可達至肌底保濕修護、肌面控油修飾的美肌功效，瞬間為裸肌提升至妝前最佳狀態，同時持妝度高達12小時。此外，更是推出三款針對不同肌膚需要的功能性底霜，包括：極致保濕、柔焦控油以及淨白透亮，大家可根據肌膚需要入手。

女朋友禮物推薦27. La Prairie 魚子精華提升緊緻液 30ml

連護膚也能體驗高級享受！以魚子精華為主要的La Prairie，全新推出魚子精華提升緊緻液30毫升便攜裝，可以隨身擺放於手袋或行李箱，方便出遊時守護肌膚。提升緊緻液可以增強肌膚彈性，讓面形有所提升，打造立體輪廓。

女朋友禮物推薦｜ La Prairie 魚子精華提升緊緻液 30ml （圖右）(品牌提供)

女朋友禮物推薦28. CHANEL 中古款胸針

名牌胸針可以扣於每個造型，為服飾增添高級、個性和活力。隨著復古時尚流行，不妨從中古店尋寶，向對方送上一件歷久常新的名牌單品，特別是這枚CHANEL胸針，以經典雙C標誌為主，綴以閃石締造輕奢魅力。

女朋友禮物推薦｜CHANEL 中古款胸針 HK$4,800 (Diorella.me官網)

女朋友禮物推薦29. Skreen 多重透明質酸維他命精華液 50ml HK$250

趁情人節守護對方的肌膚。推薦Skreen皇牌精華液，採用多分子透明質酸配製而成，可滲透至肌膚真皮層，填滿細胞間質並支撐細胞形狀，達致保濕、滋潤和抗氧化。由2月7至16日，Skreen更推出特別優惠，不容錯過！

女朋友禮物推薦｜Skreen 多重透明質酸維他命精華液 50ml (Skreen官網)

女朋友禮物推薦30. MTM LABO Custom-Blended Moisture Building Essence 26ml HK$2,490

當女生看到自己肌膚愈見亮滑，心情定會變得美好。要有滑嫩肌膚，先要做好肌底護理，這支精華含有透明質酸鈉、豆瓣菜精萃及鼠尾草精萃，可助修膚肌膚，築起鎖水保護層。而桑根精萃內含黃酮類化合物，可以幫助抗氧化，減少黑色素，使肌膚呈現亮澤飽滿狀態。

女朋友禮物推薦｜MTM LABO Custom-Blended Moisture Building Essence 26ml (MTM LABO官網)

女朋友禮物推薦31. Catalog 「Birthday Wish Stitch」公仔套裝 HK$429

帶著滿滿祝福的公仔，最適合作為禮物！為了慶祝6月26日的國際史迪仔日，Catalog推出了極具收藏價值的「Birthday Wish Stitch」公仔，共3款，每種顏色都分別帶著不同的祝福，包括象徵「財運好運大豐收」的白色、象徵「幸福美滿心靈富足」的粉紅色以及象徵「元氣滿滿精神爽利」的藍色。每款史迪仔都有著精緻可愛的外型，並都戴著生日帽子，作為生日禮物最合適不過！

女朋友禮物推薦32. APM 字母吊牌項鍊 - 銀白色 HK$570

近年受許多時尚達人喜歡的品牌APM，所推出的字母項鍊採用小巧的長吊牌設計，再以白色鋯石鑲嵌出一個小字母在尾部。項鍊風格偏向輕成熟，很適合搭配襯衫、V領衫，散發出淡雅的小性感，而且吊墜是可拆卸，大家可以添加其他字母，亦可掛在其他喜愛的項鍊或手鍊上。

女朋友禮物推薦33. ghd 迷你纖巧造型夾 HK$1,595

ghd迷你纖巧造型夾小小一部，不僅不佔家裡空間，還便於旅行時攜帶。產品擁有纖細的發熱板，特別適合短髮與瀏海輕易由髮根和髮線位置開始造型，甚至為小撮頭髮都能塑造出精細有層次的造型效果。此外，造型夾採用先進的纎板雙核感應技術，提供精準無誤的溫度監測，恆溫於185℃最佳造型溫度，除了能塑造更順滑健康的頭髮，頭髮光澤度亦同時更提升。