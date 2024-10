女朋友生日禮物推薦2024｜20大$99起實用之選：首飾／手袋／香水

【女朋友禮物2024|女生禮物推薦】每逢到重要節日,或是女朋友、身邊女性朋友、親友生日,又要開始苦惱要為她送上怎樣的實用又好看的禮物。畢竟總是鮮花或晚餐就未免有點普通,但當加上一份用心準備的禮物,就加分不少!這次《01女生》為大家集合多個不同類型的禮物提案,不論送禮對象是氣質型還是型格路線的女生,都能從中為她挑選到合適的禮物!



可以為女朋友送上溫暖醉人的香水,Burberry最新的Goddess Eau de Parfum Intense香氛 ,是以夕陽彩霞的色調汲取靈感,優雅的方形香氛瓶以金色徽章點綴,而深杏色包裝則添上取材自華達呢的金色標籤。香調馥郁醉人,散發迷人木調。香氛加入全新的雲呢嗱木,以四重雲呢嗱成分與明亮的薰衣草精華融合,交織出巧妙平衡的芳香。最後加入廣藿香,為香氛增添自信嫵媚的氣息,並帶出豐沛脫俗的煙燻餘韻,令香氣更加濃郁沁人,彰顯香水的懾人魅力。

香水無疑是送禮的最佳選擇之一,Byredo最新推出的限量版無酒精Mojave Ghost,減少肌膚的刺激,尤其親膚的配方可安心噴灑在肌膚和髮絲上,適合過敏膚質。此外,香氣以水為基底可帶來清新又輕盈的氣息,配上甜美的牙買加人心果,與清香粉嫩的紫羅蘭與柔和的檀香木完美糅合,最後再慢慢透出溫暖的麝香、清爽的琥珀和雪松木,香氣低調又優雅。

生日或是慶祝重要節目又怎能少了蛋糕,agnès b. CAFÉ所推出的蛋糕有著法式的優雅和精緻,用材更是經精心挑選,是視覺和味覺的雙重享受。近日品牌推出了多款全新蛋糕,包括Pistachio berry jelly cake、Yuzu jelly & matcha sponge mousse cake、Black sesame and hojicha Cake以及Earl grey chocolate mousse cake,滿足不同人的口味。

對於長髮的女生來說,每天早上吹乾秀髮再做造型,是一件相當花時間的事。ghd duet雙效熱風造型夾採用了獨創的AIRFUSION™科技,結合了超強氣流技術與智能加熱造型板的特性,能從濕髮直接打造出順滑、柔軟、光亮的造型效果。產品內置空氣動力學工藝及四塊智能低溫發熱板,有效乾髮並同步造型,大幅縮短以往需分開吹乾頭髮及造型的時間,且設有「亮澤順滑模式」,造型夾會自動調節至185°C最佳造型溫度,亦適用於乾髮上進行造型。

Narciso Rodriguez的all of me intense淡香精,將經典的玫瑰和大膽的天竺葵相結合,帶來更濃郁及多樣變化的麝香花香香氣,展現出女性大膽、自信和自愛的面貌。香水以精緻的黑鳶尾和優雅沙巴茉莉原精作為開端,香氣逐漸演變為玫瑰百葉和波旁天竺葵的二重奏,再將引人注目的和弦與紫丁香和誘惑的晚香玉結合,形成大膽迷人的花香調。此後,是以澳大利亞的檀香和帶有香草氣息的乳香麝香環繞著花香核心,在深邃溫暖的香草中留下持久濃郁的餘香,流露出豐富且充滿層次的氣息。

