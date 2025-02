情人節女朋友禮物2025｜28大$81起實用推薦：首飾／手袋／毛公仔

【女朋友禮物2025|女生禮物推薦】每逢到重要節日,或是女朋友、身邊女性朋友、親友生日,又要開始苦惱要為她送上怎樣的實用又好看的禮物。畢竟總是鮮花或晚餐就未免有點普通,但當加上一份用心準備的禮物,就加分不少!這次《01女生》為大家集合多個不同類型的禮物提案,不論送禮對象是氣質型還是型格路線的女生,都能從中為她挑選到合適的禮物!



JellyCat 的毛絨公仔以極其柔軟舒適觸感及可愛模樣,使得不論是大人還是小朋友都愛不釋手,當中以Bunny兔子、雪龍、牛油果等公仔,最為受歡迎,作為禮物可說是不出錯的選擇。而假如看著琳琅滿目的款式有點無從下手,早前網絡上出現過一個Jellycat公仔生日對照表,跟著表格為摯愛選購也是不錯的選擇。此外,品牌也會根據不同節日推出限定款式,也是很值得入手!

近年爆紅的「Crybaby」雖然有著哭泣的外表,看似不太適合作為禮物,但其可愛的設計及背後意義,使瞬速擄獲女生們的心,更成為LISA的新寵!「Crybaby」的設計師Molly認為:「哭是很正常的事,是一個很正常的情緒。」而且每個Crybaby哭泣的原因都不同,讓人想一一收集,其中Crybaby 眼淚工廠系列公仔盲盒,更是長期缺貨!

Labubu是近年另一個火遍全球的公仔,尤其在BLACKPINK成員LISA和Rosé的分享後,更是成為女生們爭相入手的公仔!其中THE MONSTERS心動馬卡龍塘膠臉盲盒,是最受歡迎系列之一,而且這款還有掛扣,可以掛在手袋或是鑰匙上,更受女生歡迎!

ghd迷你纖巧造型夾小小一部,不僅不佔家裡空間,還便於旅行時攜帶。產品擁有纖細的發熱板,特別適合短髮與瀏海輕易由髮根和髮線位置開始造型,甚至為小撮頭髮都能塑造出精細有層次的造型效果。此外,造型夾採用先進的纎板雙核感應技術,提供精準無誤的溫度監測,恆溫於185℃最佳造型溫度,除了能塑造更順滑健康的頭髮,頭髮光澤度亦同時更提升。

Narciso Rodriguez的all of me intense淡香精,將經典的玫瑰和大膽的天竺葵相結合,帶來更濃郁及多樣變化的麝香花香香氣,展現出女性大膽、自信和自愛的面貌。香水以精緻的黑鳶尾和優雅沙巴茉莉原精作為開端,香氣逐漸演變為玫瑰百葉和波旁天竺葵的二重奏,再將引人注目的和弦與紫丁香和誘惑的晚香玉結合,形成大膽迷人的花香調。此後,是以澳大利亞的檀香和帶有香草氣息的乳香麝香環繞著花香核心,在深邃溫暖的香草中留下持久濃郁的餘香,流露出豐富且充滿層次的氣息。

