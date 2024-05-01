5月網購優惠｜銷量好評如潮！Kiehl's皇牌金盞花系列低至36折

春夏季而外出戶外活動時，肌膚好易因悶熱而泛紅過敏，所以臉部護膚產品最緊要保濕不黏笠，同時具備修護功能就最啱啦！以金盞花為主打成分嘅Kiehl’s，產品一向天然、適合任何肌膚，現時係「01網購」就可以以優惠價入手Kiehl’s皇牌產品，當中最好評如潮嘅金盞花系列爽膚水、深層潔面泡沫凝露啫喱更抵至36折！仲有更多人氣系列產品值得入手存貨，立即分享埋比好友齊齊買啦！而家逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券，千祈唔好錯過啦！



1. Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水

Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml

想急救春夏出油泛紅肌膚，又點少得Kiehl's嘅皇牌精華爽膚水！蘊含金盞花精華、人手採摘原片金盞花瓣及其他植物萃取，有效紓緩調理、改善粉刺及幫助疤痕癒合。而且不含酒精成分，敏感肌都啱用，平時可以爽膚次餘，有過敏情況出現嘅時候用佢嚟濕敷都一樣得！

Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml (原價：$750)

限時優惠價：$278（最多可使用5,600積分，抵消 $56現金）

2. Kiehl's - 金盞花植物精華深層潔面泡沫凝露啫喱

Kiehl's - 金盞花植物精華深層潔面泡沫凝露啫喱 230ml

呢款尤其最適合係春夏天易有黏笠肌嘅時候使用！Kiehl's 金盞花植物精華深層潔面泡沫凝露啫喱，質地好清爽舒服，豐富幼細的泡沫，感覺好似深入每合毛孔，徹底深層清除多餘油脂及污垢，而且不含肥皂成分的溫和配方，有助保護肌膚的天然保護屏障，同時為肌膚提供儲水保濕，令皮膚更具彈性、飽滿！

Kiehl's - 金盞花植物精華深層潔面泡沫凝露啫喱 230ml (原價：$490)

限時優惠價：$180（最多可使用3,600積分，抵消 $36現金）

3. Kiehl's - 金盞花修復精華面霜

Kiehl's - 特效保濕乳霜 50ml

Kiehl's 金盞花修復精華面霜具有有5種能減輕敏感及刺激的天然成分，有抗炎及抗氧化功效，有助鎮靜修復肌膚。淡淡清香草本味道好治癒，質地乳霜輕盈保濕、易吸收，晚上搽完第二日Keep住好水潤，上妝都好貼服持久！

Kiehl's - 金盞花修復精華面霜 50ml (原價：$557)

限時優惠價：$238（最多可使用4,800積分，抵消 $48 現金）

4. Kiehl's - 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜

Kiehl's - 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 142g

對於混合偏油肌來說，控油又要保濕，挑選清潔面膜真的會有「選擇困難症」！Kiehl's 的皇牌亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜回購率超高，蘊含亞瑪遜白泥，有助淨化排毒功效，溫和地軟化角質，清除多餘油脂及污垢。同時添加燕麥粉及蘆薈，能長效控油同時紓緩肌膚，堅持使用更可以減低毛孔變大的問題。

Kiehl's - 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 142g (原價：$380)

限時優惠價：$178（最多可使用3,600積分，抵消 $36現金）

5. Kiehl's - 特效保濕乳霜

Kiehl's - 特效保濕乳霜 125ml

對於肌膚由其在轉季時不穩的女生，挑選成分溫和的保養品才不易刺激脆弱肌膚。連續11年銷量No.1 嘅Kiehl's的特效保濕乳液是長期熱賣的產品，含由天然橄欖油萃取物、豐富維他命E、甜杏仁油及杏籽油等保濕成份，使用後肌膚一整天都維持滋潤柔滑，質地輕柔好推，價錢也相當親民，絕對是春夏必入乳液之一。

Kiehl's - 特效保濕乳霜 125ml (原價：$610)

限時優惠價：$340（最多可使用6,800積分，抵消 $68 現金）

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