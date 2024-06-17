INÈS銅鑼灣設三層旗艦店 創辦人：一站式健身美容 助由內而外變美

「變美」是女性的终身事業，但「美」的定義是什麼？有些人擁有時下標準的「尖面大眼」，但卻永遠有一層灰灰暗暗的氣息，你又會認為這夠美嗎？加入美容行業已經20年的Karen就指自己在疫情期間，不幸患上長期疾病，因而對美的定義變得更廣闊，「現今的女性除了『相貌美』外，更注重身體健康的『體態美』，加上由內而外散發自信的『知性美』，才可以真正讓人感受到你變美的氣息，所以在今年開設了市場少見，提供一站式健身、美容、纖體、痛症舒緩、頭髮增生等著重身體五行調和服務的全方位美膚健體中心INÈS Aesthetic & Wellness Holistic Centre（下文簡稱為：INÈS），希望為令更多香港女性可以全方位，由頭到腳都變得更美！」



體會職業女性忙碌需要 一條龍服務貼心設計

於今年一月新開的INÈS，座落於人來人往的銅鑼灣恩平道，Karen指在選址上已花一年的時間，「因為我自己與好多朋友都是職業女性，大家日常生活已經好繁忙，深明交通時間也是成本，所以如果可以找到一個地方，是可一次過運動、美容後，可以沖涼、化妝，再去上班或去做其他活動就最好，令我萌生了一站式旗艦店及提供一條龍服務的念頭，然而要找尋足夠空間又方便大家上下班及回家的店舖，卻好不容易，但最後好開心可以在銅鑼灣恩平道找到現在INÈS的位置，好多客人除了大讚夠方便以外，亦好欣賞我們打通3層的設計，因為可以用內設的樓梯上落，令他們有足夠的私隱度。」INÈS的室內設計特別用上奶油及綠色作為主軸，加上落地玻璃外可以看到銅鑼灣高空寬敞的市景，明亮通透的感覺，相信大家走入INÈS，都會被其寧靜舒適的的氛圍感染，從而得到放鬆。

INÈS於23樓為女士提供專屬的私人健身室，並有教練提供一對一增肌減脂專業方案。

INÈS設有化妝間及淋浴間，方便大家在健身及美容後可以梳洗一下再出席其他活動或上班。

在INÈS的等候區域， INÈS會適時為客人準備四季時令特飲，例如今期便是「香茅檸檬薏米水」，在春夏季替大家去濕養生，舒適享受屬於自己的me time。

見證不良美容店經營手法 望INÈS改變大眾壞印象

問到Karen決心創辦INÈS的原因，她指開設美容中心一直是自己的目標，而20年來的美容經驗成功為她帶來了專業的美容團隊成員，令她有信心為客人提供優質的服務，是時候開店完成夢想以外，她看到坊間不少美容店採用不良的銷售手法，亦是她開設INÈS的原因之一，「相信大家看新聞都會知道香港很多不良美容店以多種不良的手法去經營，當中包括『硬銷』，例如關門硬銷或等客人寬衣後在療程期間，不斷銷售，令消費者蒙受金錢損失和精神壓力；更有些美容中心會用假機，『山寨版』儀器，效果不同正版之餘更有機會傷及肌膚等，這些都好影響大家對美容行業的印象，而我開辦INÈS的理念就是只推介顧客身體及肌膚真正所需的療程，希望大家真的可以安全有效地變得健康及變得美，亦從而改變大家對美容行業的印象。」

Karen本身喜歡做運動，而且經歷過在疫情下患上長期病患，了解到身體健康的重要，所以INÈS的宗旨亦是著重五行調和，提供五大服務，包括皮膚，身體，頭髮，體態及痛症等元素去調和身體，希望大家由內而外變美。

Karen找來相識多年，同樣喜愛運動又愛美的凍齡女神胡蓓蔚成為INÈS的代言人。

親身試驗所有儀器 引入各式有效療程

資深的美容經驗亦令Karen見證行業迅速變遷，「美容業20年來，我見證了由普通人手Facial（臉部美容） ，追求放鬆，按壓及通淋巴等開始，之後加入了少量儀器機輔助。之後開始走入醫學美容時代，出現不少入侵式針劑以達到即時效果，不過亦開始帶來不少醫療事故，例如水貨，假貨，又或者是冒牌註冊醫生去處理療程等等。時至今日就是『輕醫美』時代，即是專業的治療師使用高質量儀器，以非入侵性療程達致即時效果。」而為了提供最有效安全的療程供顧客選擇，所有儀器均經由Karen親身試驗，「我會確保全部美容儀器都擁有國際認証，例如FDA，必須安全有效，亦可以處理肌膚等所有問題。例如油脂分泌過剩、毛孔粗大、皮膚鬆弛、紋理、內臟脂肪過多、產後女士收陰及脱毛等，均有不同儀器去重點護理，務求令客人在INÈS內可以一次過由頭到腳變美。」

全港獨家引入的Ultraslim 可無痛無創下改善內臟脂肪等過多問題，亦可減少脂肪細胞，全港唯一一次即時見效，98%顧客在接受單次療程後減3.5吋。

INÈS獨家 PDRN + PEPTIDE + EXOSOME外泌體生長因子配合 Plasma 氮氣等離子儀器，以先進再生技術，可重啟整個皮膚細胞系統，重拾健康肌膚。

INÈS的客人可使用打通3層的樓梯通往各層享受不同療程，隱私十足又方便。

INES Aesthetic & Wellness Holistic Centre

地址：香港銅鑼灣恩平道42號亨利中心23-26樓

網站：https://www.ines.com.hk/

電話：2116 1298

Whatsapp：9663 1056

Instagram：https://www.instagram.com/ines.holisticcentre

（資料及相片由客戶提供）