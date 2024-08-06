Sylfirm X 矽谷電波｜ 雙波微針射頻 一機同步解決多項肌膚問題

香港潮濕、高溫的天氣加劇皮膚問題，色斑、毛孔粗大、皺紋、凹凸洞幾乎是每個人都擁有的皮膚問題。以前想處理一系列問題肌膚，需要逐項用不同儀器，次數多，成效亦未必如理想。今年最新的美容療程，可以輕鬆同步解決最令人煩惱的皮膚問題。



GLOWIN’ Beaute 率先引入美國矽谷最新醫學美容科技—「SYLFIRM X 矽谷電波」，全球首部獲FDA認可的雙波微針射頻，而且可以一個療程，同步針對近百項皮膚問題，毋須再分開逐項處理，如果你有色斑、毛孔粗大、皺紋、肌膚鬆弛、凹凸洞、玫瑰痤瘡等，而且零修復期，絕對是你最值得體驗的美容療程。「SYLFIRM X 矽谷電波」 絕對是你最值得體驗的美容療程。

「SYLFIRM X 矽谷電波」波使用雙極射頻方式（Continuous-Wave『CW連續模式』加入新型的Pulsed-Wave『PW脈衝模式』，同時解決多項皮膚問題。

『雙波』就是指傳統Continuous-Wave『CW連續模式』及再加入新型的Pulsed-Wave『PW脈衝模式』，「SYLFIRM X 矽谷電波」採用全新300 Micron 24K 黃金微針，用雙極射頻方式，將能量帶到皮下0.3mm-4mm，快狠準解鎖皮膚問題，有助清除多餘微血管，新生膠原蛋白，改善肌底膜。由於加熱時間短，不會造成反黑或反白，一般3至6次療程則可減少色素沉澱約75至80%，並且不易復發。

「SYLFIRM X矽谷電波」療程的前後對比照

各地醫生推薦 即時急救肌膚 明星貴婦新寵？

不同的肌膚問題要做相對應的美容療程，而一般的醫學美容療程更需要隔3星期至一個月才可以做另一個療程，但都市人生活繁忙，有冇可能一次同步解決多種肌膚問題？在美國擁有超人氣的 「SYLFIRM X 矽谷電波」就幫到你！「SYLFIRM X 矽谷電波」一機同步解決多項肌膚問題，節省時間之餘，更是採用零恢復期、不出血的技術，完成療程後，臉上不會紅腫，亦沒有紅印，變靚都「神不知、鬼不覺」，完成療程後可立即化妝，所以在美國連荷李活明星、貴婦等如有宴會、活動，他們當日必做「SYLFIRM X 矽谷電波」療程，同時亦獲得不同地方的醫生推薦。

被稱為2024年 CP值最高的美容療程的「SYLFIRM X 矽谷電波」。

SYLFIRM X 矽谷電波 VS 一般微針射頻療程

正廠正機 認準「SYLFIRM X 矽谷電波」認可治療中心

GLOWIN' beaute 位於尖沙咀美麗華廣場的門店，開放式休息空間，療程前後都可以放鬆身心！

心思思想試做「SYLFIRM X 矽谷電波」療程 ? 記得要搵一間信譽良好，安全可信賴的美容中心！GLOWIN' beaute是「SYLFIRM X 矽谷電波」認可治療中心，一直專注研發個人化療程，會瞄準每個客人不同的根源問題，量肌定制專屬皮膚治療，以達致針對性的改善，拒絕倒模式無效療程。另外 GLOWIN' beaute 更絕無隱藏式收費，中心特別設計開放式休息空間，令你放鬆身心接受療程，拒絕硬銷！

GLOWIN' beaute 是SYLFIRM X 認可治療中心，便用一次性原廠24K治療探頭，每次於客人療程開始前，即場拆封，絕不會重複使用，安全可靠！

效果驚艷！GLOWIN' beaute新客戶送原廠 Benev Exosome 導入

為了大家可以在GLOWIN' beaute得到最完美的肌膚，新客戶在完成SYLFIRM X 療程後，限量加送原廠 50 億最高濃度的 Benev Exosome 導入！治療師會趁皮膚最易吸收的狀態，使用原廠「BENEV Exosome 幹細胞精華」導入，Benev Exosome由美國FDA認證藥廠生產，擁有56項獨家專利技術、18份醫學實證報告，從脂肪幹細胞提取的Exosome，可以極速滲透肌底，指令皮膚幹細胞進行針對性修復及再生，有試過的客人表示：「效果驚艷得令人難以置信！」

如果你都對療程有興趣或想了解更多效果圖，不妨到 GLOWIN' beaute 立即預約！首30位即減 $2,000，再額外升級可做全面、眼及頸，療程不限發數，再送你原廠 Benev Exosome 外泌體精華導入（禮遇價值共$4,800）！

GLOWIN' beaute

網址：https://glowinbeaute.com/

地址：香港尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座616室

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