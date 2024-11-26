拯救糖化肌！日本製YouthBloom Collagen Elixir膠原補充美肌飲

為什麼已經每日勤力搽護膚品，每個月都去做facial，臉上依然出現暗沉蠟黃、乾燥粗糙及毛孔粗大等問題？這可能是因為你身體的膠原蛋白流失以及受肌膚糖化影響！修身堂旗下擁有超過十年全方位醫學美肌經驗，繼iPRO NMN 18800+ 三重抗老配方後，再次推出全日本製的YouthBloom Collagen Elixir膠原補充美肌飲，採用日本先進生物科技，幫大家拯救糖化肌兼補充膠原蛋白。每日只要飲一包就能輕鬆改善6大肌膚問題，絕對是各位的最佳「美肌特飲」！HK01讀者購買更獨享立減HKD$100優惠！



YouthBloom Collagen Elixir 膠原補充美肌飲更會於12月13 - 15日「暖の聖誕園遊會」市集與大家線下見面！市集不僅有「膠原補充美肌飲」免費試飲，令你享受美肌秘密，加碼贈送免費小食！其他人氣產品攤檔包括西班火腿氣酒專門店火腿莊、養生秘方燉湯Ms Soup、手工曲奇蛋糕Circle Bakery等。現場參與挑戰「扔彩虹」等攤位遊戲，更可贏取人氣Facial療程免費體驗券。還有驚喜聖誕大抽獎，隨時捧著豐富禮物過聖誕！市集詳情已經放在文尾分享給大家啦～

流失膠原蛋白及肌膚糖化令你變美有難度？

變美要由內至外，全因膠原蛋白與我們的肌膚有好大關係！有研究指人體膠原蛋白會從25歲開始，每年以1.5%速度流失，導致肌膚失去彈性、出現皺紋和鬆弛，另外身體肌腱和韌帶變硬、肌肉減少，甚至引發關節疼痛或骨關節炎等問題。

同時，近年好多人討論的「糖化肌」，則是因身體攝取過多糖份時，體內的「糖化反應」加速，最終導致產出大量的自由基與氧化壓力，使肌膚開始加速老化。肌膚變得鬆弛、皺紋、暗沉等，無論外用多少護膚品都徒勞無功！YouthBloom Collagen Elixir膠原補充美肌飲能全力幫助大家由改善體內出發，補充膠原蛋白、改善「糖化臉」，令大家健康地變得更美！

擁三大優勢！助你一次改善6大皮膚問題

坊間都有不少骨膠原蛋白飲及沖劑，然而當中的成分，大多來自牛、雞或豬的大分子膠原蛋白，其實不易被身體吸收，YouthBloom Collagen Elixir 膠原補充美肌飲就擁有「三大優勢」！一次過改善「糖化臉」、「黑色素沉積及色斑」、「皮膚鬆弛無彈性」、「皮膚乾燥及細紋」、「毛孔粗大」及「膚色不均或暗啞」問題！

優勢一：高純度超小分子易吸收 肌膚年輕3.7歲

特別採用深海魚類膠原蛋白胜肽，高純度超小分子，與人體內膠原蛋白結構相似，更易於快速吸收。較小的胜肽分子，更能易於吸收，進一步將膠原蛋白分解成胺基酸，令身體可以將膠原蛋白補充到身體不同的位置，更高效地支撐起肌底層，實現飽滿光澤肌膚，研究證實，持續四周補充深海魚類膠原蛋白胜肽，肌膚年輕3.7歲！

優勢二：櫻花萃取物抗糖 倍增膠原成分效能

「糖」一直都被視為皮膚的天敵，體內糖分過多就容易導致皮膚長痘、長斑甚至老化速度都加快。雖然不少愛美人士都會選擇開始低醣飲食，但往往整個過程漫長且效果不顯著。針對此皮膚難題，YouthBloom Collagen Elixir 膠原補充美肌飲特別添加了「櫻花萃取物」，抑制肌膚內日AGE的生成，同時達到能。幫助肌膚抗糖、抗炎症，達到美白及抗衰老，增加其他膠原成分效能增美白及抗衰老功效，讓倍增其他膠原成分的效倍，擺脫糖化臉！

優勢三：3大成分7大精華 日本生技

由YouthBloom研發的Collagen Elixir 膠原補充美肌飲專為肌膚問題設計，特別添加「3大彈力成分 7大全方位精華」，對抗衰老，促進膠原再生！

「3大彈力肌成分」：

-來自深海羅非魚，提取深海魚類膠原蛋白胜肽

-採用鰹魚動脈球里的鰹魚彈力蛋白，富含彈性纖維，顯著提升肌膚彈性，減少皺紋

-添加了神經醯胺，幫助肌膚建立鎖水防禦機制，提升肌膚水分駐留

「7大全方位精華」：

- 櫻花萃取物：可抑制肌膚內日AGE的生成及黑色素生成，促進膠原蛋白生成作用和細胞基質作用，具有強效抗糖化作用和美白及抗衰老功效。

- 玫瑰胎盤素：具有抗氧化作用，增加EGF表皮增長因子，促進皮膚再生，與配方內其他精華組成協同效應，提升效能。

- 透明質酸：強親水性，保持肌膚長效水潤和彈性，促進膠原蛋白增生。

- 玫瑰胎盤素：具抗氧化作用，增加EGF表皮增長因子，促進皮膚再生，與配方內其他精華組成協同效應，提升效能。

- 輔酶Q10：膠原蛋白合成的重要輔酶，保持肌膚彈性和平滑。

- 白藜蘆醇：強效抗氧化物，誘使膠原蛋白合成。

- 余甘子：富含多酚類小分子水解單寧酸，搭配維他命C和山竹果萃取，形成強效抗氧化連鎖反應，阻止膠原蛋白流失。

採用日本先進生物科技及優質原料，產品質量和效果有保證！

- 日本先進生物科技：採用最新科技和優質原料，保證產品質量和效果。

- 多重功效配方：集彈力、保濕、抗氧化於一身的全方位護膚產品。

- 顯著效果：研究證實，持續四周補充深海魚類膠原蛋白胜肽，肌膚年輕3.7歲。

年青演員Kiddie實測推薦

星級用戶Kiddie曾頌珊在選擇膠原飲品上就指定要用YouthBloom Collagen Elixir 膠原補充美肌飲。Kiddie稱︰「選用YouthBloom 的原因是它比市面上的膠原補充飲品，能更快見到效果。」經常拍戲、趕通告、熬夜，天天護膚也是抵不住膠原流失，面上慢慢變得粗糙、無光澤。而用了膠原補充美肌飲幾週就感覺到皮膚變得細膩、緊緻、亮白，每天都能以最完美的狀態呈現在鏡頭前。

Kiddie還補充︰「之前用過不少膠原補充食品，但係味道上很難接受，自己就唔會再買。但【YouthBloom Collagen Elixir 膠原美補充肌飲】雖然是採用鰹魚動脈球的鰹魚彈力蛋白，但味道上完全沒有任何的魚腥味，打開包裝即可聞到淡淡果香，入口就好像果汁一樣，無論是直接飲用或者搭配於冰沙、咖啡或果汁都一樣好飲！」Kiddie現在堅持每日飲一支，為自己嘅肌膚補充滿滿的膠原蛋白！

現在HK01讀者購買更獨享優惠！iHopes、修身堂、ESDlife網店均可購買「YouthBloom Collagen Elixir 膠原補充美肌飲」！現時iHopes網店還有特別優惠，輸入「2401CEHK01」優惠碼結帳，即可立減$100！

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「暖の聖誕園遊會」邀請了眾多香港本地品牌攤檔，集合了咖啡、香水香薰、低卡養生湯品以及各式甜品糕餅，現場還有西班牙火腿和酒給大家挑選，超適合各位美女週末掃貨！除此之外，還有超級美容大抽獎等著大家，有人氣Pico皮秒嫩膚+蜂巢頭激光療程、Ulthera超聲刀護理及Thermage熱瑪吉眼部療程等，參與攤位小遊戲還有機會贏取Facial療程體驗乙次，今年聖誕輕鬆與閨蜜一起靚住過聖誕！

「暖の聖誕園遊會市集」活動詳情

日期：12月13-15日

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀麼地道22號中福商業大廈5樓平台

（資料及相片由客戶提供）