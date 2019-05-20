姚子羚（Elaine）近日被指戀上酒吧董事Raymond Young，男方已經結婚，對象是模特兒蔡宛珊 （Sarika Choy），所以Elaine被指是第三者，甚至是第四者。然而，Elaine昨（19/5）現身電視城開工時，大方回應事件，她承認曾經跟Raymond交往，但當時Raymond已經與Sarika分手。而及後，被指是正宮的Sarika也回應早在2017年1月已經開始分居，至今已經簽紙離婚。

姚子羚在報導出現後不久，便立即現身闢謠。（01娛樂圖片/梁碧玲攝）

38歲的大女生想有個歸宿是人之常情，加上情路上一而再的挫折，遇上了自覺是對的，用心力去抓住也是理所當然，身邊好姊妹又個個名花有主，恨嫁的心自然是燒得熾熱。回顧姚子羚的情路，也是波折重重。去年與拍拖三年的男友鄭子邦分手，兩人一直關係穩定，屢屢傳出婚訊，但最後還是婚訊變分訊。姚子羚一直在愛情路上兜兜轉轉，上回被指「迫婚」不成，讓男方太大壓力而分手。這回又遇人不淑，碰上與不同女生藕斷絲連的「渣男」，還無故蒙上第四者之名。或許姚子羚在愛情路上就是不太幸運的一個，愛得掏心掏肺，即使是公眾人物拍拖也從不遮遮掩掩，也曾在訪問中分享不懂烹調的男友為他下廚的浪漫，更表示感恩找到一個關心和愛錫她的人，這也是種公開示愛吧，卻只換得一個「再見亦是朋友」的名目。

Raymond曾與當時太太Sarika出席姚子羚好友胡杏兒婚禮。（Instagram圖片）

其實緣份未到，姚子羚單身也活得快樂自在：

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全心愛人卻受傷全然是遇人不淑？

上一段戀情還是和平分手，分分合合對大眾而言是常事，這一次姚子羚卻倒霉，背負上「搶人老公」的罪名。她還是一如以往，愛上一個人就直率、毫無機心地愛。Raymond自稱與前妻分居，她深信不疑，沒有半點警戒心，於是絲毫不避嫌如一般情侶般拍親密照，對方更在她不察覺的情況下自拍「同床」照片，這些正正就是她完全信任對方的表現。不合即分，誰也想不到這些甜蜜照片會公諸於世，甚至要被大眾評頭品足，劈頭就罵，再極端如早前「安心事件」的女主角黃心穎，因為當第三者而斷送事業。姚子羚在此事上或許有錯，但也只是錯在太過信任男方，以為對方會懂得保護自己。有人說戀愛中的人是盲目的，看不到對方有半點不好，這是人之常情，但女生在愛情路上還是要保留一點理性，用時間看清一個人，才決定要不要託付終身。

姚子羚與前度鄭子邦感情穩定，曾經傳出婚訊。（資料圖片／張嘉敏攝）

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眾姐妹節目上「假求婚」是好心做壞事？

還記得之前播出的《胡說八道真情假期》中，姚子羚的一班好姊妹更為她安排了一場結婚大龍鳳，胡杏兒戴上鄭子邦的面具，於教堂內、在眾姊妹的見證下向姚子羚求婚。鏡頭前她甜蜜答應。

想身邊閨密得到幸福，真朋友！有何不妥？不過，「我們該結婚了」這信息是很明顯了吧。姚子羚曾說過，自己是男仔頭，真我個性。的確女生該主動爭取幸福，自己來求婚又如何？不過，為安全計，實在不該讓閨密參與其中。

愛為人家的戀事出謀獻計，又是女生們的一個通病。一段情由曖昧、撻著，到熱戀，然後可能是轉淡、分手。想一想，是否每個階段都有好姊妹們的身影？她們或慫恿你「去馬」或催促你分手，你可能覺得只是多聽意見，但這或多或少在左右著你的決定。

和你身邊的那一個是否已到了結婚的時機，大概沒人比你更清楚，有些男人吊兒郎當，確是要迫一下，不過如果對方是另有盤算，在這情況下出手也是場賭博，不成功便成仁，結果當然是「不婚即分」了。要不要走這步當然該取決於自己的需要，看準時機出招，最弊是給姊妹們焗上轎，公然施壓，群眾壓力下無彎轉，拖不下去只有表態。人家是好心做壞事，你卻是用一段情做代價。

你可能依然會肯定這一著：其實做frd嘅梗係想好姊妹快啲如願，如果男嘅冇心，朋友唔迫，結果可能只係拖多幾年先分手，到時40了⋯⋯

最緊要明，才自己做決定！