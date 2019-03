You can be you. That means you can smile or not. You can be strong in the ways you want to be. You can own who you are. If anyone tells you different don’t trust them. 「你可以是你自己。這代表你可以選擇笑或不笑。你可以用自己的方式變得強壯。你有權利決定你是誰。如果有人嘗試對你指手畫腳,不要相信他們。」