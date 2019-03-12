Marvel電影《Marvel隊長》先前發表的預告片中，主角Brie Larson被網友認為，應該多笑一點。面對批評，她選擇用幽默的方式回應。 女：內容實習生 婕廷

渾沌星際，在爆炸中，一個身影伴隨火光墜落，重重地打在Blockbuster的屋頂上，號角聲響起。

預計在 2019 年上映的Marvel電影《Marvel隊長》（Captain Marvel），在 9 月 18 號發表了電影預告，主角Marvel隊長正是由第88屆奧斯卡金像獎最佳女主角——Brie Larson擔綱演出，這也是Marvel首部女英雄的獨立電影。

在電影預告發表後，網友的反應兩極：有人表示期待，也有人覺得預告很無聊，但評論中還出現了一個聲音：認為Brie Larson若「多一點微笑會更好」。甚至在Twitter上，有人直接替劇中的Brie Larson「修（Fix）」 上笑容。

按圖看看飾演Captain Marvel的Brie Larson如何「被笑」▼

面對網友的批評， Brie Larson 選擇用幽默的方式回應，她在Instagram的限時動態裡，擺上網友P的Marvel英雄微笑照。其聲明不言而喻：為何要求女英雄多一點微笑呢？你看Iron Man、美國隊長、奇異博士，若是海報改成他們微笑的樣子，是不是也如大眾所說「看起來會更好」？

你看Iron Man、美國隊長、奇異博士，若是海報改成他們微笑的樣子，是不是也如大眾所說「看起來會更好」？（Twitter截圖）

接着Brie Larson在限時動態中寫著：

You can be you. That means you can smile or not. You can be strong in the ways you want to be. You can own who you are. If anyone tells you different don’t trust them. 「你可以是你自己。這代表你可以選擇笑或不笑。你可以用自己的方式變得強壯。你有權利決定你是誰。如果有人嘗試對你指手畫腳，不要相信他們。」 Brie Larson

為何過往的Marvel英雄沒有被要求「多一點微笑」，卻在此時要求Brie Larson要微笑呢？雖然她的回應，沒有直接點出其中的性別歧視，卻也反映大眾對「螢光幕前的女性」有著既定印象：溫柔、可親可人、始終掛著笑容，甚至會說：「女孩子要多笑，不要臉臭，笑起來才討人喜歡。」

這些對女性要求的「情感勞動」，即使由女人擔綱演出英雄也不例外。不只觀眾，就連幕後的電影人員，擴大延伸到各行各業，總是會特別要求情感勞動者，能控制、調節自己的情緒，來滿足同事客戶，為大家帶來正向積極的影響。女性在工作上，不僅要呈現聰明幹練的樣子，還要看起來溫柔、友善。工作無法只談專業度，這讓女性比其他人要付出更多情感勞動。

按圖看看《Captain Marvel》的精彩劇照▼

+ 6 + 5 + 4

觀眾期待在電影裡，看見英雄威風凜凜、勇猛善戰、打擊犯罪的樣子，但是當女性扮演英雄角色時，卻又以不同標準來規範。正如Brie Larson所說，如何飾演Captain Marvel，如何用自己的方法詮釋英雄，取決於自己，你可以用自己的方式，成為你想要的英雄。女英雄可以是神奇女俠，舉劍劈敵，擁有超越常人的舉眾神力；女英雄也可以是Captain Marvel長，面對不公不義毫無畏懼，勇敢前行。

在這女力崛起的時代，我們期待未來能有越來越多女性電影，能呈現出女性多元面貌，而不再受制於社會大眾對性別的刻板印象。而女英雄們，也都能擁有屬於他們的樣子。

就像《Captain Marvel》預告最後所說的：

I'm not what you think I am. Captain Marvel

Brie Larson（Captain Marvel @ Twitter）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：女英雄該多點微笑？《驚奇隊長》Brie Larson 幽默回應性別歧視】