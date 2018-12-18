【失眠解決方法】成日失眠？教你美軍所用「120秒快速入睡」方法

現代生活節奏快速又忙碌，工作慣常地造成壓力，還有生活上各種大大小小的事情也讓壓力如影隨形，休息的質量愈來愈差。

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即使拖著累透了的肉體爬上床，但腦袋就是不聽話的不肯關機，不時也會遇到失眠的問題。試過數綿羊、點香薰和播放Spotify舒壓睡眠音樂，好像也不湊效。索性放棄迫自己睡，只好又拿起手機在Facebook、Instagram和WhatsApp之間來回，每晚都得在床上不斷翻來覆去才能入睡，又影響到第二天沒精神工作。

如果你有失眠的困擾，或是有入睡困難，那不妨參考以下的小技巧，幫助你盡快好好進入休息的狀態，讓你不停運轉的大腦快速關機。

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Joe.co.uk在一本1981年的美軍自助書《Relax and Win: Championship Performance》中，發現了一個快速入睡的古老軍事伎倆。這個美國軍方使用的睡眠方法，聲稱可以幫助你在120秒內入睡。

根據Joe.co.uk所指「120秒快速入睡」的方法如下：(按圖了解)

【老布殊逝世】寫了73年的情書：與妻子一見鍾情 相愛到生命盡頭

然後，當躺在床上時，可以在腦海想像以下的情景(可只選其中一個)：

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1. 在平靜的湖面上躺著獨木舟，四周圍只有你和眼前平靜的藍天。 2. 在漆黑的房間裡，你一個人躺在黑色天鵝絨的吊床上。 3. 清空雜念。不斷默念「不要再想」十秒鐘，可再重複。

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當然以上的方法不是一次有效，也不是所有的失眠問題及每一個人都適用，但是根據這本美軍專用書指出，有96%的人經過六星期的練習後都能有覺好瞓，改善失眠問題。

祝各位今晚也能做個好夢！

Source: elle au

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