【梅根】難相處？助手相繼離職：對住麻煩上司該巧妙運用拖字訣﹗

再有英國皇室公爵夫人梅根的侍從離職？繼早前任職短短六個月，梅根親近的私人助理辭職後，皇室宣佈哈里王子夫婦的秘書薩曼莎(Samantha Cohen)將於兩人的孩子出生後離任。薩曼莎效勞皇室十七年，曾為英女王秘書，備受皇室重用，有傳英女王為協助梅根適應皇室生活，特意安排資深皇室助手薩曼莎助她理解皇室複雜的日常事務。梅根助手的相繼離任令早前指她難以相處的傳言甚囂塵上。面對難頂上司，夠灑脫的當然可以二話不說遞信辭職，只是裸辭需要極大勇氣，一眾生活在臨界點的打工一族又可以如何應對上司的無理要求？

友人每次出席聚會都遲大到，理由是上司不肯放人，每每都是放工前交托她瑣碎的事。有一次朋友準備放工之際，上司突然拿出客戶送贈的蛋糕與同事分享，要友人去張羅餐具，分配好蛋糕，更要她清洗同事用過的餐具，擔當「阿四」。其實友人當日趕在放工後到醫院探望患病的家人，心情已是擔憂，加上內心積壓的不滿，情緒已到臨界點。最後友人終於忍不住當眾爆發，數落完上司七宗罪後衝動提出請辭。事後當然非常後悔，全因家庭沉重的經濟付擔加上請辭的魯莽舉動成為同事茶餘飯後的話題。倘若友人在最初上司開始提出無理要求時適當地表達想法，嘗試與上司溝通，或能避免最後的不歡而散。

遇著要求多多的上司，可以參考以下應對策略：

拖延上司的無理要求

《不懂撒嬌的女人》劇照

遇到公私不分的無理上司，私人大小事務也要你安排，餐廳訂座、買外賣、淘寶購物、接送子女、排隊搶購限量版……你不禁會想：完成工事還有上司的私事需要處理，是應徵了兩份工作嗎？無理要求不絕，除了逆來順受，你還可以嘗試說之以理，動之以情。假設上司要求你去排隊搶購限量版，不管你要排多久，要多早到達場地，總之就是要搶得到！這時你可以先表示擔憂的心情，擔心排隊的過程會佔用太多工作時間，引起其他部門同事不滿，影響上司的名聲，有見及此還是請上司另找他人。若上司堅持，便在他面前裝作很忙的樣子，表現出你非常願意協助他，可是要先處理完正事才為他效勞，相信到時候甚麼限量版也賣清光了。如是者，每逢上司要你幫忙處理私事，先表示因工作繁多，恐怕會耽誤了他的私事，他總不會當眾責怪你因公事而忽略了他的私事吧。先從軟性拒絕開始練習，多次婉拒以後，相信你的上司再也提不起勁兒要求你為他效勞。

別與火爆上司硬碰 學懂宣洩情緒

《不懂撒嬌的女人》劇照

就把面對情緒化的上司是個EQ訓練吧。職場中總會遇到喜歡無病呻吟的上司，為自己的情緒帶來負面影響。多留意上司情緒爆發的時機，避開正面衝突。例如上司與老闆開會後心情都難以舒暢，那就別要挑那個時候與上司滙報，否則便是自尋死路的做法。當遇到爭論時別硬碰，更別想著與他講道理，否則只會落得更慘的下場。這時就不要嘗試制止謾罵，也不要太壓抑自己的情緒，不滿那就黑面，如果真是感到太委屈想哭的話，也就放聲大哭好了。平日受了那麼多的委屈，再忍下去真的要忍出病來，為了工作捱出情緒病才是最不值得的事。

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