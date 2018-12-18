蕭正楠黃翠如宣佈結婚　唐詩詠怪動作泄露一早知情、秘密難守？

近來，娛樂圈除了有單文柔、陳凱琳、岑麗香等女星相繼宣佈懷孕的消息外，最令人震驚與喜悅的莫過於是蕭正楠、黃翠如與周勵淇、傅浤鳴這兩對情侶前後宣佈結婚的消息。 然而，從兩件事情中，都能看到其中一個共通點：黃翠如、周勵淇的身邊也各自有一個信守承諾她保守秘密的好閨密：唐詩詠和蔡卓妍。 也許，我們身邊也有個如她們同樣肯守秘密的閨密？

蕭正楠宣佈與黃翠如已婚。(Vcg.com)

對於婚事，閨密唐詩詠早已知情？

蕭正楠於《萬千星輝頒獎典禮2018》宣讀得獎感言時，稱感激太太黃翠如讓他學會照顧人，令他更識做一個男人，「太太」一言間接公開了他與黃翠如已婚的事實，令全場藝人嘩然。

不過有網民卻指出當蕭正楠準備公開的一刻，鏡頭轉向了唐詩詠，唐詩詠的反應似是一早知情，不但與田蕊妮竊竊私語，更用手部動作向Cam man示意鏡頭要再次轉向蕭正楠和黃翠如，像是已經知道他們會宣佈一些「大事」似的。

按圖觀看唐詩詠的表情包：

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蔡卓妍（阿Sa）對於不用再守秘密​感開心

周勵淇（Niki）在Instagram上宣佈與內地演員傅浤鳴結婚。(nk830@Instagram)

另一方面，周勵淇（Niki）在Instagram上宣佈與內地演員傅浤鳴結婚的消息後，蔡卓妍（阿Sa）亦有在自己Instagram轉發Niki的圖片祝福她，並指出：「終於都唔使守秘密喇」，此話正正代表著阿Sa對於Niki結婚的一事早已知情，直到Niki親自對外公開的一刻，才脫去欲說還休的痛苦！

我們會因好奇心而道出秘密？

「秘密」這兩字，說輕不輕、說重不重。「同你講過秘密啊！唔好講畀人知啊！」每個人都會聽過這樣的說話吧？

然而，當你聽到這句說話總會被那好奇心影響，在沒有評估過自己接下來是否能夠遵守承諾之際，便衝口而出的答應了對方。

黃翠如與唐詩詠經常都會抽中時間與對方見面，大談心事。(wongtsuiyu@Instagram)

即使當初實牙實齒的答應會為對方保守秘密，在事後也會因八卦、不安等情緒影響，容易一不小心衝口而出。又或是，聽過朋友的訴苦，指出知道秘密的一方自以為很少事，亦憑個人意見斷定朋友所說的內容不算是秘密的一種，以為對方只是以開玩笑的語氣告訴她「秘密」，於是便在一次閒聊中與她的朋友分享，結果一傳十、十傳百，她們所有的共同朋友也知道了當中的「秘密」。

亦聽過，有朋友會一聽到秘密後，就難以忍耐當中想說又不能說的感覺，於是在知道秘密後的第二天就忍不住其他人的盤問，將秘密公諸於世了。

被心中不斷誘惑以及他人盤問有關問題，那種欲言又止的情況，確是令人難受，因此大部份人都過不了這關。

黃翠如與唐詩詠同樣愛吃。(wongtsuiyu@Instagram)

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研究發現女性會於48小時內洩密

曾有研究發現女性於飲酒後，或會輕易將秘密洩露。曾經有駐英國葡萄酒商做過一項調查，訪問3000名18歲至65歲女性，發現女性保守秘密的時間往往不超過47小時零15分鐘。即使當中有83%女性認為自己值得信賴，但往往一聽到秘密後，就會因各種原因於48小時內洩露予他人。

當中，超過四成的受調查者認為，將朋友的秘密洩露給不認識他們的人是一件尚能接受的事情，完全沒有任何的負罪感。而她們最常將秘密告訴自己較親密的人，包括男朋友、丈夫、最好的朋友或母親等。

對於將秘密洩露出去的原因，有大約40％的調查者認為無論秘密的內容有多私人或機密，都難以克制住透露給他人的衝動，並認為秘密令她們的肩膀上揹起了一定的重量。

周勵淇（Niki）與蔡卓妍（阿Sa）相識16年，已是公認的一對好朋友。(Vcg.com)

為他人保守秘密可造成負面的心理壓力

知道朋友的秘密固然開心，因為正代表著你在對方心中是一個值得信託的人。不過，另一哥倫比亞大學商學院研究則發現保守秘密的人其心理質素會變差。教授Michael Slepian向1000人問及關於他們自己的秘密，包括其秘密是什麼、告訴了誰，以及相隔多久會想起自己的秘密等問題。

發現到即使受測者當初堅定不提及任何有關秘密的內容，經過多番提問後，思緒會被影響至負面，以致未定達到堅守秘密的目標，亦形成一定的心理壓力。

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當受測者對他們的秘密思考越多，情緒就越差，每每帶著秘密的人與他人互動時總會顯得不自在，嘗試進一步的隱藏。保守秘密這回事，往往也教人身心失衡，同時在無形間為我們增加壓力，擔心一個不小心自己忍不住口就會傷害到朋友。

因此，請好好珍惜那個冒著健康，也要堅守為你保守秘密的好閨密。

（資料來源：Bustle, The Telegraph）