【中式愛情】澳洲攝影師跟拍四對新人：為什麼要這樣拍婚紗照？

澳洲人Olivia，在上海生活了4年，她對中國年輕人拍婚紗照的行為產生興趣，同時發現一個驚人的數字：2014年，中國婚慶產業總營業額達到8000億人民幣，包括婚紗攝影、婚紗禮服、婚禮服務等。於是2016年開始，她花一年時間，拍了一部關於中國婚紗攝影產業的紀錄片《中國式愛情》，這個月剛在廣州國際紀錄片節展映。

她跟拍了四對來自不同社會階層的中國新人夫妻，及年入100億的中國婚慶第一人，試圖去理解：愛情在中國代表著什麼？為什麼拍婚紗照如此重要？對婚紗的美好幻想，又意味著什麼？

自述：Olivia Martin-McGuire 編輯：張銳嘉（一条）

這個身穿西裝、在宴會中光鮮亮麗的年輕人，叫施嘉豪，80後，現在年收入100億。這是2016年，我在拍攝紀錄片《中國式愛情》中的一位跟拍對象，他是一家婚紗攝影公司的老闆：

這個身穿西裝、在宴會中光鮮亮麗的年輕人，叫施嘉豪，80後，現在年收入100億。（一条）

中國式愛情

我叫Olivia，是一名攝影師、導演，澳洲人。最早是2004年因為一個藝術駐留項目來過中國，很喜歡這兒。 2014年，我便把全家搬到上海。

搬來上海後，我經常能看到街上尤其外灘附近，有新人拍攝婚紗照。新娘拖著巨大的婚紗，拍照間隙把高跟鞋換成運動鞋，趕場到下一個拍攝地點，一整天也沒時間吃飯，就在轉場的路上拿著烤腸，麵包充飢。我從沒見過這樣拍婚紗照的形式，作為一名攝影記者，我開始去全國各地抓拍婚紗照的拍攝過程2015年時，做成了一組圖片故事——《中國式愛情》。當時反響很好，於是，開始拍攝同名紀錄片《中國式愛情》，一部關於中國婚紗攝影產業的紀錄片。

▼▼Olivia採訪了4個文化背景不同的夫妻故事。按圖放大，了解一下不同年齡、國籍和背景的人對中國式愛情的看法▼▼▼

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中國婚紗照背後的文化

在澳洲，婚紗照都是婚禮當天拍攝的，不會在結婚前專門拍，也不會特意去找比如歐式的、國外景點的背景。因為西方人覺得這些夢幻的裝扮啊場景啊，是給小孩子準備的。但經歷過這麼多新人的婚紗照拍攝後，我其實特別想和我丈夫拍一次，越夢幻越好，很想親身體會一下這個有趣的過程 。

和不同的新人們聊天中，我意識到中國人拍婚紗照，雖然可能背景是假的，皇冠也是假的，假的樓梯、假的寶座……但這個現象的背後有著更深的意義，體現了人們對婚姻的態度。不同社會階層的家庭的態度，不同的處理方式。正如很多情侶、新人對我說過，在中國，婚姻不光是兩個人的事情，而是兩家人的事情，甚至要考慮到身邊的人，怎樣做才是對所有人最合適的。在這方面，我反而認為其中有很多值得西方人尊重和學習的地方，更多為家人、為旁人着想。

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