美國Blue Bottle Coffee早年登陸日本，已令不少文青爭相打卡，如今登陸台北新地標「微風南山」，周邊商品更是迅間搶購一空。（stevenwin1221@Instagram）

台北信義區新地標「微風南山」1月10日正式開幕，位於台北101對面的它每日人山人海，原因多少跟Blue Bottle Coffee（藍瓶咖啡）的限定店有關。雖然這次只屬禮品店，兼售罐裝冷壓咖啡，並沒有正式咖啡師坐陣泡咖啡，但簡潔線條的咖啡杯等周邊商品，早已被搶購一空，盛況相當誇張。

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Starbucks x Stanley的限量聯乘系列，將於1月23日全台灣門市開賣。（品牌圖片）

Starbucks x Stanley 限量聯乘系列 極簡線條更勝櫻花杯

同樣喜歡線條簡約設計的你，又不用失望，因為另一美國咖啡巨頭Starbucks（星巴克），跟經典保暖壺品牌Stanley的聯乘系列，亦鐵定於1月23日台灣開賣。全套系列四款產品均以純白色設計，當中包括不鏽鋼冷水杯、保溫壺等大熱商品，定價分別是台幣1,180元至1,380元不等，即約HK$299至HK$350不等，價格相宜。溫馨提示是1月23日開售當日，全台門市同步，但留意每人每次只能買同款商品一個。

各款定價功能，多圖睇清==>

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必搶款式：外形十足whiskey小酒瓶的不鏽鋼水壺

Starbucks x Stanley系列雖然吸引，外形十足whiskey小酒瓶的不鏽鋼水壺，更是必搶款式。但是次開賣的全白系列，就欠缺了Stanley最為經典的灰綠系列，早前去年5月韓國開賣的「Drive friendly」真空保溫瓶系列，反而有近似的湖水綠色，各位outdoor gear友如果失望，不妨轉投以下品牌，質量外形性價比高，更得筆者歡心，務必也令你眼前一亮，原因簡單不過，就是──唔使排隊！

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