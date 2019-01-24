奧斯卡2019入圍名單出爐！喜見《小偷家族》、Marvel也首獲提名？

第91屆奧斯卡頒獎典禮的入圍名單於日前公佈，最令人驚喜的當然是首部英雄片入圍最佳影片的《黑豹》！

第91屆奧斯卡金像獎日前公佈入圍名單，除了首次角逐「最佳電影」的Marvel電影《黑豹》，更有女生們最愛《星夢情深A Star is Born》，其他入圍大熱包括無「票房紀錄」卻獨攬10項提名，被喻為Netflix里程碑的黑白片《羅馬》，以及金球獎大贏家《綠簿旅友》。而最佳男、女主角則包括《星夢情深》的Bradley Cooper與Lady Gaga、《波希米亞狂想曲》的Rami Malek等等。在香港叫好叫座的《小偷家族》獲提命為最佳外語影片，是一眾朋友最興奮的事。與此同時，由真人真事改編的《綠簿旅友》亦入圍為最佳原創劇本。

以下便是詳細入圍名單：

最佳影片：

+ 4 + 3 + 2

最佳男主角：

最佳女主角：

頒獎典禮將於美國時間2月24日（香港時間2月25日上午9時正）舉行，大家拭目以待！

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）