【Maison Margiela】2019春夏高訂週走秀　時裝可以與人對話

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撰文：sourpineapple

Maison Margiela時裝展（一）（作者提供） Maison Margiela是我每次高訂週最期待的秀之一。而19春夏高訂，Margiela的第一次男女合秀，亦沒有讓人失望。設計師John Galliano從朋友手上收到一本關於Decandent Designers的書，有感而發，覺得自己也可以成為其中之一，於是本季的主題亦環繞着Decadence一字。"Decadence"，聽起來不是一個什麼好詞，可是整個秀看下來，你不得不驚歎於服裝的工藝，秀的完成度，以及背後的理念。 秀場被各種鮮艷的顏色包圍着，Yves Klein blue的貴婦狗隨處可見，地面是一塊塊玻璃，映照出秀場佈置以及台上走過的模特。既然是男女合秀，衣服的性別自然也是被模糊化，沒有特別修身的剪裁，相反較為寬鬆，隱沒了形體。

上半場秀的服裝主要由色彩斑斕的印花主導。在這信息過分氾濫，對自我過度沉溺，被新科技刺激的時代，衣服上鮮艷的顏色彷彿就在提醒着我們現代生活的縱容放蕩，四面八方襲來的資訊充斥着視野，失去了焦點，該關注在哪一點？無人知曉。但確定的是，五色使人目盲。

下半場的服裝顏色相對暗淡簡單，使衣服上的剪裁切割更明顯地顯示出來。很多熟悉的版型出現在觀眾面前，只是出現的位置不是認知裏的位置，譬如出現在上半身的半身裙。而品牌的核心主義結構主義也可以在下半場清晰地看得出來，新奇的輪廓，看似還沒完成的衣服邊領，切割後的一個個鏤空效果。的確，這些衣服的實穿度可能不太高，但是對於Galliano來說，品牌的價值，與設計背後的理念，比衣服帶來的盈利更為重要。

Maison Margiela時裝展（二）（作者提供） 秀場上有幾套服裝是沒有手袖的，模特們的雙手只能藏於衣服裏面，緊緊地，上半身被衣服裹持着，看上去搖搖欲墜，不能自主。不禁讓人想到，在互聯網時代，四面八方的資訊迎臉襲來的時候，各式各樣的條條框框，規則和標準加之於你身上的時候，你是否曾感到過無助與彷徨？互聯網的堀起，是拉近彼此之間的距離，還是讓我們被自己，被屏幕所綁架？ 當所有服裝展示完的時候，模特準備謝幕時，直播的鏡頭突然翻轉了180°，眼前的畫面並沒有太大的改變，因為你看到的是鏡子反映出來的影像，只是一個顛倒了的世界，到底哪個是真，哪個是假？假做真時真亦假，如何考究哪個畫面才是最先存在的？鏡子裏的影像是真的，鏡子外的影像也是真的，到底是何者改變了對方的真面孔？考究這個問題有意思嗎？難道我們不是每一天都在改變已知的現實？真真假假，誰真的能分得清？

這是一場出色的高訂秀，亦是一翻引人反思的對話。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「時裝可以是一場對話嗎？」​】

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