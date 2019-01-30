儘管平日不愛湊熱鬧，但逛年宵市場感覺一下新年氣氛，還是每年必做的新年習俗之一。全港15個年宵市場於今日（30/1）正式開鑼，並開放至年初一（5/2）清晨，或許也能抽點時間入場行過大運？ 記者則走率先走訪銅鑼灣維園年宵市場一轉，看看有什麼特色攤位。 攝影：程佩敏

從前最愛與一班「鐵腳」朋友相約於吃過團年飯後逛年宵市場，順道吃串冰糖葫蘆等傳統小食當飯後甜品。雖然人頭湧湧，但只要聽到左一間右一間的店員舉起商品站起來高呼，彷彿成為一種動力，使得你擠我擁地也要逛完全部的攤檔，有朋友每年買桃花為求行桃花運，筆者偏好趣緻賀年商品，取取新年的意頭。未知你今年又約了你的「鐵腳」朋友了沒？

記者於30/1走訪全港最大規模的維園年宵市場。

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記者率先於今日（30/1）走訪全港最大規模的維園年宵市場，今年維園總共設有284個乾貨攤位、3個快餐檔和180個濕貨攤位，售賣各式各樣的豬年商品與年花，到底今年場內有什麼特色攤位，又有什麼是要Bookmark定必去與必買的呢？

以下是筆者的心水推薦。

鐵皮工作室（Booth 59）

鐵皮工作室售賣各式各樣的鐵皮揮春。

新一年顧名思義必定要在家中擺放年花和揮春，增加節慶感，不過只是放一個新年的時間，每每用完即棄，未免太不環保了。年花或可用塑膠花取替，但紙揮春往往在新年過後都會被當成垃圾一樣，時時在想可有什麼能成代替物之餘，亦能發揮揮春的原意呢？

記者就在年宵中看到色彩繽紛的鐵皮揮春，款式均由自家設計，而靈感則來自各祝賀語以及社會與設計師自身身邊所發生的事情而進行二次創作。除了有「雞肥屋潤」、「發過豬頭」等搞笑新年祝賀詞外，亦設有店主特別推介的鐵製月曆Box Set與其中兩款「狗扮豬」的鐵皮揮春：「揮春印有狗仔的圖案，可以食到2019的尾音『9』的意思，而且附送一個磁石豬鼻自行貼上於揮春上，較為有趣。」這概念除了能在今年豬年使用外，亦能於日後重覆使用，就當作是一個普通裝飾品，實用又環保。

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豬扭蛋全走（Booth 236）

「豬扭蛋全走」提供緣分扭蛋機。

由於當日到訪時間是剛開幕不久的時間，因此有部份的攤位還在準備中，不過經過了其中一個攤位就被大型的扭蛋機吸引到了。攤位售賣自家設計的Tote Bag和貼紙，而旁邊則有一部木製扭蛋機，扭蛋機的外形雖然簡陋，但得知是由一班中文大學同學親手製作而成的，目的是希望能夠幫助一眾單身人士於新一年找到另一半。

同學指出：「曾經也試過在中文大學弄過一個緣分扭蛋機的活動，十分受歡迎，故希望是次也能幫到大家認識到新朋友。」原以為需要付上金錢才能成為當中的「有緣人」，不過同學便解釋：「只要購買我們貼紙就能送上一次的機會，在紙上填寫你的社交媒體帳號等基本資料，放回扭蛋機中，同時扭出另一個扭蛋（另一位「有緣人」的資料）。」即是放下自己資料，又有機會讓別人認識到你，買一張承惠6蚊的貼紙變相等於擁有多兩個機會，今年桃花肯定滿滿開。

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Draw銀住晒（Booth 27－28）

「Draw銀住晒」的攤位人頭湧湧，原來是設有一部像真度極高的ATM自動櫃員機。

還未走近攤位的範圍，就已經看到一個又一個的人頭了，因此決定一探到底，看看它有什麼吸引到人潮的地方。甫一逼到攤位前，已發現到攤位售賣4位插畫家（Plastic Thing、東尼電機、DDED、Galaman）的產品，有環保袋、iPhone Case與道歉牌等，亦設有一部像真度極高的ATM自動櫃員機（攤位將其稱之為「跪完機」）。

買滿指定金額，就能得到一張「提銀卡」，並可以坐在「跪完機」前提款，然而「跪完機」輸出的，卻會是一張印有你頭像的「銀紙」。原來是每日不同時段均會有指定的插畫家在場替你畫出你個人樣子於「銀紙」上，成為個人化的一項產品，相當特別。雖然排隊的人數眾多，但記者在攤位前停留了一會兒，發現平均只需10分鐘就能完成一張「銀紙」，因此絕對可以一試。

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除了以上心水攤位推薦，亦有以外的商品值得一看！

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