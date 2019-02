【塔羅占卜】友情大考驗　所謂的密友就真的是一世朋友？

若果有曾被朋友出賣的經驗,更會變得抗拒結交新朋友。面對種種的磨擦、考驗和猜忌時,身邊的密友真的可以維持一世的關係嗎?

A ) Wheel of Fortune

B ) King of Swords

C ) Eight of Cups

要小心處理你們之間的友誼!小女孩放棄手上的食物,表示著你的密友不但只有少許貪心及靠不住的性格,更有可能因種種原因疏遠你,令大家友情受到考驗。她們喜歡結交不同的朋友,或許有一天當你有事需要協助時,她們或在重要關頭也未必會出現陪伴著你。朋友之間的交情可以有很多不同程度,遇見這種情況,看輕一點大家之間的友誼會較為輕鬆。