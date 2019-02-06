【塔羅占卜】友情大考驗　所謂的密友就真的是一世朋友？

每個人一生遇見的朋友總會離離合合，回望過去，有部份留下來成為知心閏蜜。反之，有的只能成為人生中的過客。

若果有曾被朋友出賣的經驗，更會變得抗拒結交新朋友。面對種種的磨擦、考驗和猜忌時，身邊的密友真的可以維持一世的關係嗎？

(《閨蜜》劇照)

以塔羅牌做一個直覺測驗，從以上塔羅牌中三選一，看看你與密友之間是否經得起考驗。

A ) Wheel of Fortune 命運之輪內帶著一個週期，這表示著你與密友常常一起經歷人生起起跌跌。她是一個最懂得你的人，這種了解及真情屬難能可貴。面對着未來，可以說是攜手陪伴着生老病死的夥伴。雖然偶爾會有些小吵架或者是埋怨對方，但這些小衝突正是重視對方的證明。這種緣份才能天長地久，要好好珍惜啊！

B ) King of Swords 這張牌表示了有朋友分擔你的煩惱。雖然這個密友常常獨來獨往或不能常常見到面，性格也可能屬於比較脾氣暴躁和易怒的類型，令你很忐忑這位密友的定位，但他其實是個有義氣的人，就像塔羅牌中所表達的，若然你要生火取暖，他會成為你的斧頭當你的好幫手；若然你要外出探索，她也願意好像寵物一樣，陪伴在你的身邊，如此的朋友也是值得保留及珍惜。

C ) Eight of Cups 要小心處理你們之間的友誼！小女孩放棄手上的食物，表示著你的密友不但只有少許貪心及靠不住的性格，更有可能因種種原因疏遠你，令大家友情受到考驗。她們喜歡結交不同的朋友，或許有一天當你有事需要協助時，她們或在重要關頭也未必會出現陪伴著你。朋友之間的交情可以有很多不同程度，遇見這種情況，看輕一點大家之間的友誼會較為輕鬆。

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